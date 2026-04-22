　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天中部以北防劇烈天氣　後天雨勢由北往南擴大

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天鋒面影響，中部以北降雨增加，入夜更有局部大雨或豪雨，需慎防瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。周五鋒面南移，雨勢由北往南擴大，全台都有降雨機率，尤其西半部有局部大雨。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天至周六有鋒面通過，加上華南雲雨區東移影響，天氣不穩定，尤其明天晚間至後天要留意劇烈天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉致均指出，今天雲量明顯減少，各地可見陽光，華中至華南雲系逐漸發展，今晚馬祖受鋒面影響，開始出現短暫陣雨或雷雨，明天台灣本島天氣就會逐漸轉變。

他表示，今天晚間鋒面逐漸組織並南壓，明天通過台灣，開始有劇烈天氣，另外，北方有微弱高壓東移，周五東北季風影響，天氣也會明顯轉涼。周六鋒面遠離，但華南雲雨區仍有水氣影響，預計要到下周日轉為南風至西南風環境，降雨才會趨緩。

未來一周降雨趨勢，葉致均指出，明天下半天鋒面接近，中部以北降雨明顯，入夜中部以北有局部大雨或豪雨，期間有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。周五鋒面南移，降雨由北往南擴大，全台都有降雨機率，西半部有局部大雨。

他表示，周六鋒面遠離，華南雲雨區持續影響，全台仍有降雨情形，中南部雨勢較明顯，金門及馬祖則回到穩定天氣。下周日華南雲雨區遠離，僅東半部及午後山區有雨。

溫度方面，他表示，明天北部及宜蘭高溫仍有28至29度，其他地區都有30度以上，南部近山區更有35至36度，西南風影響，台東有焚風機率。周五至周六鋒面通過，東北季風增強，各地明顯轉涼，北部及宜蘭高溫約24至26度，其他地區25至28度，低溫20度左右。下周日水氣減少，溫度明顯回升到30度以上。

他也說，今天至明天清晨馬祖有低雲或霧，另外，今天台東有長浪機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大谷翔平破亞洲紀錄！　正式超越秋信守
6被告中最慘！警官脫口認幫王大陸查個資「刑期最重」
快訊／中國打壓賴清德出訪　朝野罕見「無異議」通過譴責案
快訊／13.5億沒人領！威力彩2注幸運兒未現身　就快到期
快訊／王大陸和亮麗直播主女友　都遭判刑6月
初選落馬哭了！　楊智伃淚崩「每天都在哭」
21歲騎士誤上國道「詭跳橋墜溪」！　驚見他大排內裸泳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大研究所賣酪梨？網看「1細節」揪出詐騙　農經系也回應了

變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

激瘦14公斤！MAMAMOO玟星靠「地瓜餐」甩肉成功　揭開女神變身3大自律秘訣

勞動節連假國5恐從早塞到深夜　蘇澳至頭城實施高乘載管制

快訊／11:15台東縣近海規模3.9地震　最大震度2級

超多上班族「每年這1天」必排休！眾人狂點頭：誰都不能阻止

明天中部以北防劇烈天氣　後天雨勢由北往南擴大

旅館單人房拒收「70歲↑住客」　她冷笑：手上的台積電嚇死你

新北割頸案YT影片破300萬觀看！律師點「少年法2問題」：二次傷害

國體大跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　網氣炸校隊報警了

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

台大研究所賣酪梨？網看「1細節」揪出詐騙　農經系也回應了

變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

激瘦14公斤！MAMAMOO玟星靠「地瓜餐」甩肉成功　揭開女神變身3大自律秘訣

勞動節連假國5恐從早塞到深夜　蘇澳至頭城實施高乘載管制

快訊／11:15台東縣近海規模3.9地震　最大震度2級

超多上班族「每年這1天」必排休！眾人狂點頭：誰都不能阻止

明天中部以北防劇烈天氣　後天雨勢由北往南擴大

旅館單人房拒收「70歲↑住客」　她冷笑：手上的台積電嚇死你

新北割頸案YT影片破300萬觀看！律師點「少年法2問題」：二次傷害

國體大跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　網氣炸校隊報警了

台大研究所賣酪梨？網看「1細節」揪出詐騙　農經系也回應了

藍高雄議員三民區2搶1！老將童燕珍回鍋勝出　同志之爭落幕　

變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

剴剴案判刑引爆社工反彈　政院前抗議1600人到場萬人連署聲援

柬埔寨國王赴北京診療驗出前列腺癌　前首相洪森攜兩子探視

媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

納骨櫃工程勾結廠商綁標！前苑裡鎮長判6年半　吐800萬賄款沒用

英國會通過禁菸法案　2009年後出生者終身不得購菸

翁下背痛拖到走不動　竟是「髖關節退化」軟骨全磨光

小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界

生活熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

G級網紅路跑被炎上　Cheap：Threads暴戾之氣已超越PTT

工程師棄「200萬年薪」轉職月領4萬　1原因不後悔

做2年離職！她面試遭「1句話」洗臉

鋒面明襲！　全台溼答答下3天

「三餐清淡」壞膽固醇卻飆高　醫：問題不在油

18歲罹大腸癌三期！醫揭「2症狀」是警訊

一家七口AI修圖「逝去老四」回來了　爸媽驚喜感動

更多熱門

相關新聞

明天高溫上看33度　周四起防瞬間大雨、雷擊

明天高溫上看33度　周四起防瞬間大雨、雷擊

明天(22日)各地多雲到晴，高溫炎熱，各地高溫普遍在30度以上，周四及周五鋒面通過、東北季風增強，各地轉雨降溫，其中周四午後雨區由北往南，中部以北有局部短延時大雨，周五中南部雨勢轉強，周六華南雲雨區東移，西半部有短暫陣雨或雷雨，周日天氣才會好轉。

今明晴朗飆36度　周四午後「北往南變天」連3天有雨

今明晴朗飆36度　周四午後「北往南變天」連3天有雨

好天氣剩2天　周四鋒面接近「全台連3天有雨」

好天氣剩2天　周四鋒面接近「全台連3天有雨」

今起連3天熱到36度　周四鋒面到「雨勢由北往南轉強」

今起連3天熱到36度　周四鋒面到「雨勢由北往南轉強」

明回暖最高飆36度　周四起鋒面雨連下3天「雨擴全台」

明回暖最高飆36度　周四起鋒面雨連下3天「雨擴全台」

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面