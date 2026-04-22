明天中部以北防劇烈天氣　後天雨勢由北往南擴大

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天鋒面影響，中部以北降雨增加，入夜更有局部大雨或豪雨，需慎防瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。周五鋒面南移，雨勢由北往南擴大，全台都有降雨機率，尤其西半部有局部大雨。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天至周六有鋒面通過，加上華南雲雨區東移影響，天氣不穩定，尤其明天晚間至後天要留意劇烈天氣。

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葉致均指出，今天雲量明顯減少，各地可見陽光，華中至華南雲系逐漸發展，今晚馬祖受鋒面影響，開始出現短暫陣雨或雷雨，明天台灣本島天氣就會逐漸轉變。

他表示，今天晚間鋒面逐漸組織並南壓，明天通過台灣，開始有劇烈天氣，另外，北方有微弱高壓東移，周五東北季風影響，天氣也會明顯轉涼。周六鋒面遠離，但華南雲雨區仍有水氣影響，預計要到下周日轉為南風至西南風環境，降雨才會趨緩。

未來一周降雨趨勢，葉致均指出，明天下半天鋒面接近，中部以北降雨明顯，入夜中部以北有局部大雨或豪雨，期間有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。周五鋒面南移，降雨由北往南擴大，全台都有降雨機率，西半部有局部大雨。

他表示，周六鋒面遠離，華南雲雨區持續影響，全台仍有降雨情形，中南部雨勢較明顯，金門及馬祖則回到穩定天氣。下周日華南雲雨區遠離，僅東半部及午後山區有雨。

溫度方面，他表示，明天北部及宜蘭高溫仍有28至29度，其他地區都有30度以上，南部近山區更有35至36度，西南風影響，台東有焚風機率。周五至周六鋒面通過，東北季風增強，各地明顯轉涼，北部及宜蘭高溫約24至26度，其他地區25至28度，低溫20度左右。下周日水氣減少，溫度明顯回升到30度以上。

他也說，今天至明天清晨馬祖有低雲或霧，另外，今天台東有長浪機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）