中共阻撓賴清德出訪非洲　黃偉哲怒批：無視國際秩序危及飛安

▲台南市長黃偉哲針對賴清德總統出訪受阻發聲，譴責中共施壓第三國。（記者林東良翻攝臉書）

記者林東良／台南報導

針對中共施壓塞席爾、馬達加斯加及模里西斯等國，導致總統賴清德原訂出訪非洲友邦行程，因專機飛航許可被迫取消，台南市長黃偉哲22日透過臉書及Threads發聲明，表達嚴厲譴責，並呼籲國人正視中共對國際秩序的衝擊。

黃偉哲指出，國家領導人專機飛越飛航情報區（FIR）為國際間長期遵循的慣例，相關飛航通行更是確保元首出訪順利的基本原則。然而此次卻出現第三國在無預警情況下撤銷飛航許可，顯示背後有政治力量介入，不僅影響既定行程，更直接衝擊飛航安全。

他強調，飛航安全涉及國際運輸與人員生命保障，不應成為政治操作的工具，中共此舉已嚴重破壞國際間既有規範與信任基礎，也讓區域穩定蒙上陰影。

黃偉哲進一步表示，此事件凸顯中共在非洲地區透過經濟與外交手段所累積的影響力，已超出外界預期，甚至足以影響他國決策。他認為，中共藉由操控第三國政策，達成特定政治目的，已非單純外交行為，而是對國際秩序的挑戰。

他呼籲國人應提高警覺，看清中共透過各種手段擴張影響力的意圖，避免在不知不覺中受到操控，同時也期盼國際社會能共同關注此類行為，維護自由、安全且可預期的國際運作環境。