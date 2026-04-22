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新北割頸案YT影片破300萬觀看！律師點「少年法2問題」：二次傷害

▲▼新北割頸案，乾哥、乾妹獲輕判定讞，死者楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫兇」。（圖／攝影中心）

▲死者楊姓少年的父親。（圖／攝影中心）

記者施怡妏／綜合報導

新北國中校園割頸命案，郭姓少年與林姓少女分別遭判處12年及11年有期徒刑定讞，一個YouTube頻道近日上架影片，公開涉案未成年加害者的姓名與生活照，短短幾天點閱率飆破百萬次，至今已破305萬次。律師呂秋遠表示，現行少年事件處理法在保護未成年人之外，也應重新檢視重大犯罪的量刑與假釋門檻。

律師呂秋遠發文，新北未成年人割喉案的細節與後續檢討，竟由國外YouTuber透過影片呈現，是這幾天最諷刺的一件事。他認為，台灣因少年事件處理法對未成年案件有揭露限制，媒體難以公開太多內容，但國外創作者不受相同規範，某種程度上表現出台灣社會對這起案件判決結果的不滿。

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保護未成年與重大惡行如何平衡

呂秋遠表示，少年事件處理法的制度出發點，是把青少年視為國家的未來，因此願意給犯錯者一次修正的機會，只是，當社會接受「未成年人也可能犯錯」的同時，難免會質疑為何有些人年紀尚輕，卻能毫不遲疑做出殘忍的行為，甚至奪走別人的生命。

不能只用年少無知帶過兇殘犯行

針對新北割頸案，呂秋遠直言，「這兩個人的行為，哪裡稱得上天真無邪、年少無知？」即便來自同一個家庭，孩子最後也可能走向截然不同的人生，因此不能把所有責任都歸咎於社會造成的結果，「有些人天生就是壞，別都賴給社會。」

「如果你原諒他們，未來可能多了兩個孩子孝順你」，呂秋遠直言，對被害人家屬而言，這類說法難以被接受，「被害人不需要多出兩個兇手來孝順他，只希望自己的孩子不要被這樣惡性侵害，並且讓兇手可以得到適當的懲罰，這樣很難嗎？」

談到未成年犯重罪的爭議，呂秋遠提到日本作家東野圭吾的小說《徬徨之刃》，書中描述幾名青少年對一名單親父親的女兒施加殘酷暴行，最後導致少女死亡，甚至還把過程錄了下來，加害者最後大約三年就可以從機構（不是監獄）出來。

▲新北枉死國三生離世逾4個月，生前最掛念身障姊姊。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

▲新北市國中少年遭割頸案引社會關注。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

呂秋遠引述小說中主嫌面對警方時說的話，「我是少年A，還不過來保護我？」他感嘆，「少年A」這個代號對家屬而言，是極為刺痛的存在，報導不可提起他們的名字、不能判死刑、無期徒刑，減刑可以、假釋可以、不用進監獄、成年以後，這些罪行的前科紀錄都可以塗銷。

呂秋遠表示，「這是保護未成年人的法律規範，可是對於被害人來說，這算什麼？因為他是未成年人，所以值得特別保護？」也因此YouTube上的影片才會引起這麼多共鳴。

重大犯行量刑與假釋門檻應重新檢討

對於修法方向，呂秋遠主張至少應檢討兩項內容。第一，重大犯行如殺人，是否可依犯罪動機與行為模式重新考量刑度，而非僅以未成年身分一律減刑。第二，重大犯罪的假釋門檻是否應調整，目前服刑三分之一即可聲請假釋，若判刑12年，4年就可能出來，對家屬而言確實難以接受。他認為，這起悲劇已讓被害人家屬承受痛苦，現行法制與審理方式更造成二次傷害，盼立法院儘速處理，「家屬在線等，好嗎？」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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