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美軍闢謠沒從南韓搬走薩德！駐韓美軍司令曝：我們只缺乏彈藥

▲▼駐韓美軍司令部司令布倫森。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐韓美軍司令部司令布倫森。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍司令布倫森（Xavier Brunson）於當地時間21日出席美國參議院軍事委員會聽證，他明確表示美軍並未將部署在南韓的薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈）轉移至中東，「沒有任何一套薩德被移走，仍然留在韓半島」，首度在公開場合否認外界相關傳聞。

根據《韓聯社》，布倫森是在回應民主黨籍參議員皮特斯（Gary Peters）提問時作出上述說法。對於外界關注美軍是否將南韓部署的薩德系統調離至中東、影響對北韓（朝鮮）所構成的嚇阻力，他直言，「沒有任何薩德系統被移動」，強調相關系統仍持續部署在韓半島（朝鮮半島）。

布倫森進一步補充，「我們確實正在運送彈藥，而且（部分）已經在待命運輸」，雖未明言具體種類，但依發言脈絡，外界普遍解讀可能指的是薩德攔截飛彈。他也提到，先前確實曾有雷達前移的調整，那是在美軍去年對伊朗核設施發動「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer）行動之前完成，「部分裝備尚未回歸，但薩德系統本身仍在韓半島」。

報導指出，美媒《華盛頓郵報》曾於上個月引述官員說法，稱美方正將部分部署在南韓的薩德系統轉移至中東，引發關注。此次布倫森公開否認，等於是美軍高層首度在公開場合證實「未外移薩德」。他解釋，先前為了運送彈藥而將系統移動至烏山基地，相關動作引發外界誤解，導致憂慮被放大。

在移交戰時作戰指揮權（OPCON）議題上，布倫森重申「以條件為基礎的轉換」原則。他強調，「政治上的方便性不應超越既定條件」，並指出「必須專注於條件本身，這樣才能同時確保美國與南韓的安全」。此番談話被解讀為對加速推動移交進程的間接警示。

此外，布倫森也再次表態，駐韓美軍未來發展重點不在兵力規模，而是整體戰力。他指出，韓半島是防衛美國本土及維護區域利益的戰略要地，「我們正推動現代化，以應對快速變化的戰略挑戰」，強調理解駐軍角色轉變時，聚焦具體能力比單純討論規模更為關鍵。」

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