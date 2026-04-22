旅館單人房拒收「70歲↑住客」　她冷笑：手上的台積電嚇死你

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經網美胡采蘋21日在粉專分享，媽媽準備參加國旅訂旅館時，竟聽同學說「現在很多旅館不接70歲以上訂單人房」，理由是擔心長者發生意外。貼文一出引發討論，「是該好好思考應對方法，而不是一味拒絕客人」、「沒聽過這種說法耶！」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」提到，「我媽要去參加國旅，要訂旅館，然後她同學說，現在很多旅館拒絕70歲以上訂單人房耶」，原因竟是「怕你會發生意外啊」。

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媽媽聽完覺得不公平，幽幽回了一句，「棺材是裝死人的，不是裝老人的」，還補一句「你看新聞上說誰誰在旅館猝死，人家還不是很年輕？你跟對方說一下，誰先走還不知道欸。」她也不禁笑說，「旅館業請不要拒絕大富婆喔，我媽手上的台積電說出來嚇死你耶。」

銀髮族群是「大金主」

貼文曝光後引發熱烈討論，「說真的，台灣現在65歲以上的人口已經超過總人口20%，如果旅館拒絕這些快樂有錢的退休族，再來哭窮叫政府開放中客，我只能說活該了」、「這種有錢又有閒的族群竟然拒接？」「銀髮族群才是金主爸爸珍珠媽媽，走過路過千萬不要錯過」、「平日遊覽車載的，大部分都是退休年紀大的老人，沒有他們支持國旅，生意會不會更差？」

但也有人指出，「到國外好像也是這樣，最近家人才遇到這個問題」、「我朋友20歲單身男，就被旅館拒絕過了，有的就是怕你一個人來要XX，也不見得全是年紀的因素」、「很多溫泉民宿也不接受一個人住宿，怕泡湯發生意外」、「重點在單人房又是單獨長輩，不賣是良心旅行社。」