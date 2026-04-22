　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱遵守一中才撤航權　外交部譴責：扈從扭曲言論、證明中國是主謀

▲▼中華民國外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，因3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程。針對塞席爾及馬達加斯加外交部分別以不承認台灣主權及遵守「一中原則」對外解釋各自罕見突然撤回我國專機飛越許可的作為，外交部今（22日）表示，上述説詞恰充分證明中國為操弄本次事件的背後主謀。對於中國以赤裸的政治力干預國際民航正常運作，將飛航情報區政治化、武器化，外交部予以最嚴厲的譴責；同時對2國扈從中國扭曲言論，挑戰國際一般慣例及飛航安全提出嚴正抗議。

總統賴清德原訂於今（22日）應我非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）邀請，率團前往史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行。

針對塞席爾及馬達加斯加外交部分別以不承認台灣主權及遵守「一中原則」對外解釋各自罕見突然撤回我國專機飛越許可的作為，外交部表示，上述説詞恰充分證明中國為操弄本次事件的背後主謀。

對於中國以赤裸的政治力干預國際民航正常運作，將飛航情報區政治化、武器化，外交部予以最嚴厲的譴責；同時對於塞席爾及馬達加斯加扈從中國扭曲言論，挑戰國際一般慣例及飛航安全提出嚴正抗議；中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖詆毀台灣主權地位的言論，均無法改變國際公認的台海客觀現狀。

外交部鄭重呼籲，國際社會應正視中國長期使用經濟脅迫等手段，威逼他國改變其主權決定的行徑，不僅屢屢挑戰國際和平及秩序，更堂而皇之公然干涉他國內政，類此作為不僅針對台灣，更是對全球民主秩序與國際法治構成重大且影響深遠的挑戰。

外交部再次重申，中華民國是主權國家，有權走向世界，這項權利不容被否定，也無任何國家可以加以阻撓。我國感謝史瓦帝尼王國，也感謝斡旋過程中所有協助我國交涉的友盟與理念相近國家。台灣將持續與理念相近國家深化合作，堅守民主價值，並以務實、穩健的方式拓展國際參與空間，不因外在壓力而動搖台灣走向世界、世界走進台灣的決心。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
專訪／李灝宇國中就是焦點！　「怪力養成」王金勇一看有畫面
海豹部隊出動！美軍扣押伊朗油輪　畫面曝光
離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　4條腿一路晃
中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」有人洩密
不只提假處分！立院、中選會都成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」
台積電供應鏈天弘化爆醜聞！　內鬼盜竊價值6327萬元原料
快訊／2職業工會欠費！黑名單曝光　勞保局暫拒給付

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共阻撓賴清德出訪非洲　黃偉哲怒批：無視國際秩序危及飛安

稱遵守一中才撤航權　外交部譴責：扈從扭曲言論、證明中國是主謀

中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」因有人洩密

不只提假處分！還讓立院、中選會成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」

嚴德發：中共蠻橫失大國風範　會引起台灣所有人民反感

中國外交預算是台灣8倍　林楚茵喊話在野：總預算和軍購不能再拖

賴清德出訪遭中國施壓暫緩　歐盟：領空管理不應是政治手段

貪污20萬判12年！三星鄉長李志鏞宣布退出政壇　改當志工服務地方

「空軍警衛旅」消失20年　3原因有望重出江湖

賴清德訪非行告吹　郭正亮：總統府恐怕「只講了一半故事」

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

中共阻撓賴清德出訪非洲　黃偉哲怒批：無視國際秩序危及飛安

稱遵守一中才撤航權　外交部譴責：扈從扭曲言論、證明中國是主謀

中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」因有人洩密

不只提假處分！還讓立院、中選會成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」

嚴德發：中共蠻橫失大國風範　會引起台灣所有人民反感

中國外交預算是台灣8倍　林楚茵喊話在野：總預算和軍購不能再拖

賴清德出訪遭中國施壓暫緩　歐盟：領空管理不應是政治手段

貪污20萬判12年！三星鄉長李志鏞宣布退出政壇　改當志工服務地方

「空軍警衛旅」消失20年　3原因有望重出江湖

賴清德訪非行告吹　郭正亮：總統府恐怕「只講了一半故事」

快訊／擄走黑白切少東斷手腳筋！3共犯自行投案　裁定羈押禁見

勞動節連假將屆　日月潭、清境農場及合歡山交通措施一次看

Galaxy手機將支援Suica　三星錢包鎖定赴日旅客支付需求

中共阻撓賴清德出訪非洲　黃偉哲怒批：無視國際秩序危及飛安

姐弟欠6萬房租不付被追討！友抓狂持刀狂砍　房東仲介手腰受傷

低總價是王道！台南「最強觀光區」 300萬內套房買氣熱

大灣區「華龍一號」核電機組運行發電　廣東穩坐中國核電第一大省

6行為「天天在吞塑膠」！不只瓶裝水　醫：一杯茶釋放116億顆

稱遵守一中才撤航權　外交部譴責：扈從扭曲言論、證明中國是主謀

40歲浙江男心跳停止40小時「救活了！」

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

政治熱門新聞

賴清德出訪遭突襲KO！　周玉蔻：外交部太狀況外

普發現金2.0有譜？財長：1到3月稅收減收353億

北京打壓賴清德出訪史瓦帝尼　IPAC發聲明堅定挺台

賴清德訪非行告吹　郭正亮：總統府恐只講了一半

淡江大橋機車道太窄　議員揭3問題

分局長試噴辣椒水？　溫朗東揪出「關鍵疑點」

一張圖看懂！賴清德專機飛航路線　3島國正好卡在關鍵航道

馬鈴薯檢疫放寬參考日本　立委曝差異

美國眾院共和黨外委會轉發賴清德PO文　轟中國再次霸凌台灣　

「空軍警衛旅」消失20年　3原因有望重出江湖

分析／賴清德外交戰吞敗　北京鈔能力讓非洲躺平把債務變勒索武器

中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」因有人洩密

退出民眾黨34天！林靖冠：接受民進黨徵召參選議員

不只提假處分！還讓立院、中選會成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」

更多熱門

相關新聞

中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」因有人洩密

中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」因有人洩密

總統賴清德出訪史瓦帝尼前夕，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）下，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。也有媒體回顧前總統陳水扁外交出訪也曾遇「迷航之旅」震撼彈。對此，陳水扁今（22日）透露多年前「迷航之旅」秘辛，因行程被同行商總人員洩露給媒體，見光死後中國打壓而無法在貝魯特降落。阿扁也表達，全力支持賴總統再出訪。

嚴德發：中共蠻橫失大國風範　會引起台灣所有人民反感

嚴德發：中共蠻橫失大國風範　會引起台灣所有人民反感

賴清德出訪遭中國施壓暫緩　歐盟：領空管理不應是政治手段

賴清德出訪遭中國施壓暫緩　歐盟：領空管理不應是政治手段

中國外交預算是台灣8倍　林楚茵喊話在野：總預算和軍購不能再拖

中國外交預算是台灣8倍　林楚茵喊話在野：總預算和軍購不能再拖

賴清德出訪遭突襲KO！　周玉蔻：外交部太狀況外

賴清德出訪遭突襲KO！　周玉蔻：外交部太狀況外

關鍵字：

賴清德史瓦帝尼出訪中國施壓外交部

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面