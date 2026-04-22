台南運河百年戶外音樂祭卡司超強李竺芯、阿跨面返鄉開唱掀話題

▲台南運河百年戶外音樂祭將於5月1日至2日晚間在中西區環河街登場，超過10組藝人接力演出。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府主辦「台南運河百年－戶外音樂祭」，將於5月1日至2日晚間6時至9時，在中西區環河街廣八廣場及河樂廣場西側熱鬧登場，集結玖壹壹、理想混蛋、李竺芯、邱鋒澤、柯泯薰、阿跨面、吳汶芳等超過10組藝人輪番演出。

台南市長黃偉哲22日表示，今年適逢台南運河通航100年，這場音樂祭不只是一場演唱會，更希望透過音樂與水岸場景，讓不同世代重新連結對運河的共同記憶。

黃偉哲指出，台南每年都舉辦不少大型演唱會，但運河百年活動更應該唱出屬於台南的味道，因此這次演出卡司有一半都是台南出身藝人，要讓市民看見台南子弟、台南女兒在音樂舞台上的魅力與實力。他細數，包括金曲最佳台語女歌手李竺芯、創作歌手柯泯薰、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面、啦啦隊女神禾羽，以及主持人籃籃，都是台南人；徐凱希因父親是台南人，也自認是「半個台南人」。

黃偉哲表示，來自日本京都的創作歌手山元聰，則是台南女婿，長年活躍於台日兩地音樂舞台，並曾以原創作品《故鄉》在「台南Sing時代之歌」獲得佳績，能自在切換中文、日文與台語演唱，以音樂串起台日文化交流，也為這次演出增添跨文化色彩。

他說，所有歌手目前都緊鑼密鼓準備中，活動前也安排彩排，希望用最完整的演出內容，帶給觀眾一場兼具視覺與聽覺的水岸音樂饗宴。其中，歌手吳汶芳更特別為活動改編創作〈百年好河〉，以溫暖旋律唱出「百年好河」的浪漫意象，替運河百年寫下專屬音樂記憶。



甫拿下第36屆金曲獎最佳台語女歌手等3項大獎的李竺芯，是土生土長的台南人，音樂風格鮮明，作品辨識度極高。她也預告，這次在台南運河百年戶外音樂祭的演出內容，將是「台南運河百年一期一會限定」，讓歌迷相當期待。

同樣來自台南的阿跨面，則被視為台語流行音樂新星，出身東山的他，以將道地台語融入嘻哈風格受到矚目，招牌墨鏡與藍白拖更成為個人特色。他表示，很開心能在運河百年這樣的重要時刻回到家鄉演出，盼以最有「台味」的嘻哈舞台，帶給觀眾耳目一新的感受。

而台南女兒柯泯薰，過去曾以〈這是我的地方〉唱出對台南的情感，引起不少共鳴。這次再度回到家鄉舞台，她也將以擅長的創作與自彈自唱，帶給觀眾不同層次的音樂驚喜。禾羽則表示，能回故鄉台南參與演出，心情格外興奮，也推薦大家白天、夜晚都來走訪運河，感受截然不同卻同樣迷人的水岸風光。

擔任主持的徐凱希與籃籃也都對再度主持台南大型活動感到開心與驕傲。徐凱希表示，除了古蹟、文化與美食外，台南運河遊船也是很值得推薦的體驗，希望有機會在活動空檔搭船欣賞夕陽與夜景，並透過沿途解說更認識台南歷史。籃籃則建議民眾，不妨趁五一連假安排一趟3天2夜台南小旅行，從住宿、美食到山海景點一次玩透透。

黃偉哲最後表示，台南近年陸續迎來台南400、建城300年，今年再迎接運河通航100年，對城市而言別具意義，也誠摯邀請全國民眾於5月1日至2日走進環河街，在黃昏後的運河畔，一起感受台南的歷史底蘊、水岸浪漫與音樂魅力。

台南市政府指出，5月1日晚間演出卡司包括理想混蛋、Feng Ze邱鋒澤、F.F.O、禾羽、山元聰、Saturnday，主持人為徐凱希；5月2日晚間則由玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年接力演出，主持人為徐凱希與籃籃，歡迎民眾把握五一連假到場共襄盛舉。