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聚餐吵架相約單挑「18公分菜刀對決鐵條」　4刀砍死對方判10年

▲桃園市越南籍胡姓移工去年4月與同鄉在八德區某餐廳聚餐起爭執，胡男相約單挑卻持18公分菜刀朝對方胸口猛砍4刀後逃離，負傷移工急救後於仍宣告不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲胡姓移工與同鄉在八德區某餐廳聚餐起爭執，胡持18公分菜刀朝對方胸口猛砍4刀後逃離，對方傷重不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍胡姓移工去年4月與同鄉花姓移工等多人，在八德區某餐廳聚餐，過程中發生推擠爭執，胡男心有不甘向花姓移工下戰帖單挑，胡持18公分菜刀對抗手拿鐵條的花姓男子，胡朝花胸口猛刺4刀後逃離場，負傷的花姓移工經急救後於翌日不治，桃園地檢署依國民法官法殺人罪嫌起訴；桃園地院國民法庭審結，後依傷害致人於死罪，判處有期徒刑10年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，本案可上訴。

檢警調查，29歲的越南籍胡姓移工與花姓移工為同鄉同事關係，去年4月24日晚上6時許，與花姓移工等多人在八德區中華路某餐廳聚餐，晚間8時50分許，胡、花2人因工作事宜起爭執，在店內推擠叫囂，經友人勸架後，胡男暴怒先行離去。胡男以通訊軟體LINE聯繫花男，相約在八德區中華路上某處工地單挑。

隨後胡男在租屋處暗藏18公分菜刀藏於外套內，前往工地赴約等候花男，花男隨後搭計程車前往工地，抵達後後撿拾地上之鐵條作為武器，晚間10時許，雙方在工地碰頭後，2人再起爭執，花男持鐵條衝向胡男，胡則持預藏菜刀朝花之左胸、身體等處砍刺4刀，導致花男左胸等處與左上臂有貫穿性穿刺刀傷等傷害，胡男行兇後，見花倒於血泊中，隨即逃離現場。負傷的花男則步行至路口處欲攔車求助，但因體力不支倒地，路人見狀報警，八德警方到場查看，聯繫119救護車送至衛福部桃園醫院急救，經急救後仍於翌日宣告不治。

行兇後的胡男逃離現場後返回租屋處收拾行李，搭乘計程車前往友人位於龜山區茶專路住處躲避，但仍被八德警方持桃園地檢署核發拘票將拘提胡男到案，桃檢依國民法官法殺人罪嫌起訴。

桃園地院國民法庭審理時，國民法庭法官認被告胡姓移工並未存有殺人之直接或間接犯意，被害人與被告因聚餐發生口角爭執及肢體衝突，進而相約單挑、鬥毆，被害人手持鐵條朝被告方向前進，被告則持預藏之刀具回擊，過程天色昏暗、雙方互毆劇烈，被害人雖有倒地，但尚難認定被害人所受之致命傷與被害人倒地間之先後順序。被告雖有目擊被害人流血之經過，但因雙方互鬥情形混亂，難以認定被告清楚知悉其持刀所造成被害人所受之具體傷勢情形。

國民法庭審酌被告與被害人為同事關係，本案發生原因則為被告與被害人用餐飲酒時，發生口角爭執及肢體衝突，被害人手持鐵條朝被告方向前進之舉，被告所持刀具極有殺傷力，以該刀導致被害人左肺動脈遭切割，其行為時下手甚重，被告持刀刺擊之行為，使被害人於有意識且痛苦之狀態下死亡，造成被害人家屬頓失至親，造成永難彌平之傷痛，足認被告本案犯罪所生損害嚴重。

國民法庭衡量，被告對於其所犯傷害致人於死罪部分，始終坦承犯行，惟迄未與被害人家屬達成和解，獲取寬恕諒解之犯後態度等情，參酌檢察官、被告及其辯護人、訴訟參與人代理人等量刑意見，國民法庭審結，依傷害致人於死罪，判處有期徒刑10年，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，本案仍可上訴。

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