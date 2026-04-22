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勞動節連假將屆　日月潭、清境農場及合歡山交通措施一次看

▲2026合歡山杜鵑花季登場，仁愛警加強交通疏導與高乘載管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲勞動節連假適逢合歡山杜鵑花季，仁愛警分局已加強交通疏導與高乘載管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

勞動節三天連續假期將自5月1日開始，公路局中區養護工程分局提醒南投縣清境農場、合歡山，及日月潭兩大風景區預估將吸引眾多民眾前往觀光遊憩，為避免車多壅塞影響興致，該局提供相關建議供行前規劃參考。

公路局中區養工分局依據往年連假交通統計資料，台14甲線清境及合歡山路段在連假期間，預估車流大致順暢，用路人如欲當天往返，建議於上午10時前抵達，另過夜入住旅宿者，可於下午3時後進入，以避免車多壅塞影響行程；日月潭風景區路段台21線及台21甲線方面，預估上午11時至下午3時易發生壅塞狀況，當天往返遊客建議於早上11時前抵達，過夜入住旅宿者可於下午4時後進入，以避開塞車時段。

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其他重點事項如下：一、 由台21線埔里往前往日月潭(北往南)，如遇水社路段車多回堵，民眾可改於台21線九龍路口左轉台21甲線，往伊達邵方向環潭遊憩；二、 欲前往清境及合歡山地區民眾，因山區停車空間有限，上山前務必先查詢路況及停車資訊，並規劃旅行備案因應。

三、勞動節連假期間適逢合歡山杜鵑花季，台14甲線18k翠峰管制站每日上午6時至11時實施交通高乘載管制，未搭乘3人以上小客車禁止通行，建議民眾多利用大眾運輸前往，或利用平常日前往賞花；四、因該處海拔達3000公尺以上、山路狹蜿蜒，請評估自身狀況與加強保暖，行前務必檢查車況、切勿違規停車與疲勞駕駛。

相關行車資訊請隨時收聽警廣(FM 94.5)，並注意路側可變資訊看板(CMS)之交通管制或旅程建議訊息；查詢最新路況亦可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打該分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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