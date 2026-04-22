大灣區「華龍一號」核電機組運行發電　廣東穩坐中國核電第一大省

▲大灣區佈建的「華龍一號」核電站機組。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸粵港澳大灣區首座採用「華龍一號」技術的核電機組20日正式投產發電，已具備商業運行條件，預計將供應百萬人用電需求。同時，隨著「華龍一號」投產及其餘在建核電機組在廣東陸續佈建，廣東在核電裝機容量與產業規模已成為大陸全國第一。

《澎湃新聞》報導，粵港澳大灣區首台「華龍一號」核電機組－中廣核廣東太平嶺核電項目1號機組投產發電，正式具備商業運行條件。此次投產的1號機組實現了多項關鍵技術突破，完成26項重大設計改進，實現了實體電站與「數位電站」同步建成、一體移交。預計年發電量超90億千瓦時，能夠滿足粵港澳大灣區百萬居民的年度生產生活用電需求。

▲太平嶺核電站「華龍一號」機組。（圖／CFP）

「華龍一號」為大陸自主研發的第三代壓水堆核電技術，具完整自主知識產權。中廣核廣東太平嶺核電項目規劃建設6台機組，分三期推進，全部建成後，年發電量預計超過550億千瓦時，並可減少標煤消耗與二氧化碳排放。

中廣核廣東太平嶺核電項目一期2號機組將進行燃料裝載，二期3號機組已於2025年動工，三期工程則處於前期準備階段。隨著「未來能源」被納入政策重點發展方向，核能、氫能等領域成為大陸重點佈局方向。

▲深圳大亞灣核電站。（圖／CFP）

《中國核能發展報告（2026）》顯示，截至2025年底，大陸商運核電機組達59台，在建機組35台，在建規模連續多年位居全球首位；從區域分布來看，核電主要集中於東部沿海8省，其中，廣東在運與在建裝機容量均居大陸全國第一。

廣東在2025年全社會用電量達9589.73億千瓦時，因用電需求長期居高不下，成為推動核電發展之動力。