嚴德發：中共蠻橫失大國風範　會引起台灣所有人民反感

▲退輔會主委嚴德發。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德原預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）下，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，退輔會主委嚴德發22日表示，這彰顯中共蠻橫無理，且失去大國風範，「會引起台灣所有人民反感，要嚴厲譴責」。

嚴德發22日上午出席立法院外交及國防委員會，會前接受媒體訪問時表示，中共阻撓賴清德出訪，他覺得這彰顯了中共的蠻橫無理，而且失去大國風範，嚴重破壞區域的和平與安全，最重要的一點是會引起全台灣所有人民反感，要嚴厲譴責。

國安會秘書長吳釗燮昨天（21日）晚間於記者會上表示，這次總統出訪本來就採取「直飛」的模式，直飛可以避開目前在中東戰事等高風險的地方，史瓦帝尼位於非洲的東南沿岸地帶，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國飛航情報區，剛好在前往史瓦帝尼的關鍵航道上。

吳釗燮表示，我方依照國際慣例跟國際規範，順利取得所有國家飛航許可，但上述三個國家，近日內才無預警，也沒有理由的取消飛航許可，這是極為罕見的，據我們了解，他們受到北京當局的壓力，國安團隊面對新情勢時候，審慎評估跟規劃後，基於飛航安全跟元首安全，決定暫緩這次行動。

至於中國是以何種手段施壓這三個島國？國安官員受訪指出，根據我方與友方掌握情資，中國是對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓威脅，提出「撤銷對其鉅額債務豁免」、「停止融資」及「進一步經濟制裁」等經濟脅迫，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可。三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消。