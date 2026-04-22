中國外交預算是台灣8倍　林楚茵喊話在野：總預算和軍購不能再拖

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）下，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，民進黨立委林楚茵今（22日）表示，中國以經濟脅迫打壓台灣，總預算及軍購特別預算不能再拖。中國為什麼能一再施壓？因為它握有龐大的外交資源，能夠利誘、脅迫其他國家配合打壓台灣，25年來，中國外交預算成長達12倍，規模已是台灣的8倍左右。

民進黨立委林楚茵今（22日）強調，中國以經濟脅迫打壓台灣，總預算及軍購特別預算不能再拖。總統賴清德原定今日出訪史瓦帝尼，卻因中國對非洲三國進行「經濟脅迫」，導致專機飛航許可遭臨時取消，行程被迫暫緩。

林楚茵說，中國的蠻橫行徑，已引發串聯全球逾300位議員的IPAC公開力挺台灣，抗議中國為孤立台灣無所不用其極，甚至連他國領空都企圖干預。

林楚茵指出，這不是中國第一次這樣打壓台灣外交空間，2007年，陳水扁總統出訪尼加拉瓜返國途中，也因中國施壓墨西哥，阻撓專機飛越墨西哥領空，造成行程延誤6個小時，甚至傳出差點油料不足。

中國為什麼能一再施壓？林楚茵表示，因為它握有龐大的外交資源，能夠利誘、脅迫其他國家配合打壓台灣。看數字最清楚，2000年，中國外交預算大約57億人民幣，折合約250億台幣，台灣當年的外交預算約220億到250億台幣，其實差不多。

林楚茵說，2026年，中國外交預算已經達到710億人民幣，折合約3,120億台幣，台灣近年的外交預算大約只有370億到400億台幣。也就是說，25年來，中國外交預算從約250億台幣一路暴增到3,120億台幣，成長達12倍，規模已是台灣的8倍左右。

林楚茵強調，面對中國打壓，國際盟友都在力挺台灣，我國朝野更應該團結。總預算被卡了235天，昨天終於付委審查；而攸關台灣安全的軍購特別條例，目前仍在協商中，請在野黨支持總預算以及軍購特別條例，面對威脅，我國預算不能再拖。