賴清德出訪遭中國施壓暫緩　歐盟：領空管理不應是政治手段

▲歐盟。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）下，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，歐盟發言人向媒體表示，領空管理的相關決定應透明且可預測，並以安全與穩定為考量，不應被作為達成政治目的的手段。

歐盟發言人向中央社表示，已經獲知賴清德出訪專機的領空飛航許可遭到撤銷。該發言人指出，飛越領空權是國際民航的基礎，領空管理的可預測性與中立性，對於航空安全、經貿往來及外交關係皆至關重要。

發言人強調，儘管各國對其領空擁有主權，但相關的決定應以透明且可預測性為基礎，並以航空安全與營運穩定為首要考量，「這一類的決定不應被作為達成政治目的的手段」。

發言人說，歐盟高度重視在「芝加哥公約」（Chicago Convention）的框架下，國際民用航空維持安全、有序且可預測的運作方式。

針對中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，總統賴清德透過社群平台X表示，中國的脅迫行動正在破壞現狀，再次暴露出威權政權對國際秩序所帶來的風險。他說，在即將訪問史瓦帝尼之前，飛行路線上的多個國家在中國施壓下，突然撤銷了飛航許可。

另外，美國眾議院共和黨外交委員會也轉發賴清德的PO文，並表示「中國共產黨再次試圖霸凌這個與美國關係密切的夥伴台灣」，我們與台灣站在一起，反對這種公然的脅迫行為。