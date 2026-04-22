闖紅燈被罰500！火爆男衝派出所抗議躺路中　警急架離再開1單

記者賴文萱／高雄報導

高雄67歲許姓男子不滿遭到警方取締行人闖紅燈穿越馬路，被開500元罰單，21日深夜竟前往三民派出所前抗議靜坐，甚至一度情緒激動衝上道路「躺臥車道」，嚇得員警趕緊上前將人架離。許男此舉不僅沒能消氣，還因違反《道路交通管理處罰條例》，將被加開一張500元罰單。

▲不滿闖紅燈被開罰！高雄男衝派出所靜坐，一度失控「躺路中抗議」。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，許男在21日23時許，因「行人違規穿越道路」遭警方製單舉發，開罰新台幣500元，他因對舉發結果心生不滿，先是到派出所前表示要以靜坐方式陳情。

▲▼高雄男突然「躺路中抗議」，警急架離。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方第一時間在場關懷並安撫情緒，許男原本情緒趨於平穩，表示將離去並循正式管道提出救濟與申訴。不料，他隨後情緒再度失控，突然轉身衝向道路並直接躺臥在車道中。

員警見狀擔心發生交通意外，立即衝上前將其架離至安全處所，並持續安撫至其情緒平復，所幸現場未造成人員傷亡。

▲高雄男「躺路中抗議」，警急架離再多開一單。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，許男「躺馬路」的行為已觸法。警方指出，許男躺臥於道路上，涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款規定，可處新台幣500元罰鍰，分局將依規定製單舉發。