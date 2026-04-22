中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」因有人洩密

▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德出訪史瓦帝尼前夕，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）下，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。也有媒體回顧前總統陳水扁外交出訪也曾遇「迷航之旅」震撼彈。對此，陳水扁今（22日）透露多年前「迷航之旅」秘辛，因行程被同行商總人員洩露給媒體，見光死後中國打壓而無法在貝魯特降落。阿扁也表達，全力支持賴總統再出訪。

陳水扁表示，中國對台外交基調的「三光政策」-挖光、堵光、擠光。其中「挖光」就是要挖走台灣所有的邦交國，「堵光」則是堵住台灣的國際空間，「擠光」更是要把台灣擠出國際社會，所謂「三光」的對台外交政策從未改變過。

陳說明，蔡英文總統任內被挖光10個邦交國，卸任時邦交國只剩12國。非洲邦交國史瓦帝尼變成賴總統唯一可以出訪的非洲國家。

陳水扁也提到，兩蔣時代從退出聯合國到小蔣過世，曾17年斷交38國，平均一年斷交2國以上，沒有人會說兩蔣是「斷交總統」？也沒有人會說美國在幫中國挖走台灣的邦交國。

陳水扁表示，他在總統任內主張「攻勢外交」，主動出擊，邦交國少了6國；蔡總統不挑釁的「守勢外交」，也少了10國。這次賴清德總統第一次出訪非洲邦交國，卻被中國施壓阻撓，讓我們看到另類的「堵光」台灣走出去。

回顧過去，陳水扁透露，2006年阿扁出訪巴拉圭及哥斯大黎加，早就計劃好捨東飛改採西走，去程過境黎巴嫩，回程訪問利比亞，一點都沒有「迷航」。由於事涉敏感，為避免見光死，除參與的極少數人，一律保密到家，包括駐美大使李大維也不知道。

對於此次被稱外交「迷航」，陳水扁多年後解密，詎去程專機起飛，被同行人員洩密給媒體獨家報導，以致飛行途中，因中國打壓而無法在貝魯特降落，改飛杜拜再飛阿姆斯特丹加油。回程無人洩漏密訪利比亞行程，才能與格達費會晤。

陳水扁表示，要和格達費見面，不是莽撞之舉。英國首相布萊爾已先去利比亞訪問，美國聯邦議員也組團到過首都的黎波里。阿扁接續大利比亞之行，事先有跟美方報准，只是李大維不知道而已。

至於新加坡記者陳加昌2016年出版《超越島國思維：李光耀的建國路與兩岸情》一書指出，阿扁訪問利比亞，格達費與陳水扁會晤，是中國不再表態反對美國推翻格達費政權的因素之一，導致美國放手支援利比亞國內的反對武裝，直到2011年格達費遭推翻為止。

陳水扁質疑，如果這樣的說法邏輯行得通，那麼中國最親密的兩大國家-委內瑞拉的總統夫婦被活捉去美國受審；伊朗的領導階層全被炸死，難道也是中國放手不再支持友邦的結果嗎？