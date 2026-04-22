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Galaxy手機將支援Suica　三星錢包鎖定赴日旅客支付需求

▲▼Galaxy手機將支援Suica。（圖／日本三星官網）

▲Galaxy手機將支援Suica。（圖／日本三星官網）

記者吳立言／綜合報導

Samsung 日本 4 月 21 日宣布，將與 JR 東日本展開合作，目標是在 2027 年上半年，讓海外發售的 Samsung Galaxy 手機支援訪日旅客使用的「Welcome Suica Mobile」。未來旅客抵達日本後，可望直接用手機完成鐵路、巴士等交通搭乘，以及日常購物支付，進一步擴大 Samsung Wallet 在日本的應用場景。

瞄準訪日旅客交通與支付需求

根據 Samsung 日本說明，這次合作重點包括兩大方向。第一，是讓 2027 年後在海外上市的部分 Galaxy 手機，可支援 Welcome Suica Mobile 發卡；第二，是在 Mobile Suica 與 Welcome Suica Mobile App 內，導入 Samsung Pay 作為付款方式，未來可用於加值，以及購買普通列車綠色車廂券、優惠票券與定期票等服務。

海外版 Galaxy 將擴大 Suica 支援

Samsung 表示，相關支援將以 2027 年上半年為目標逐步推進，但實際上市地區與相容機種，仍待後續公布。若計畫順利推動，代表訪日旅客即使持海外購買的 Galaxy 手機，也能在入境日本後更快接入當地交通與消費支付系統，省去額外購卡或切換裝置的不便。

Samsung Wallet 持續擴充服務版圖

Samsung 也同步說明，Samsung Wallet 是自家數位錢包服務，可整合信用卡、條碼與 QR Code 支付、點數卡等功能，並鎖定 2021 年後推出、且升級至 Android 14 以上的 Galaxy 手機。官方指出，未來還會持續擴大合作範圍，並把支援服務延伸到更多 Samsung Galaxy 產品類別，不過截至 2026 年 4 月 21 日，Galaxy Watch 系列仍未支援 Samsung Wallet。

目前 Samsung 與 JR 東日本尚未公布 Welcome Suica Mobile 在海外 Galaxy 的完整功能細節，包括支援市場、適用型號與最終服務範圍。不過這項合作已顯示，Samsung 正積極透過 Samsung Wallet 切入日本交通票證與旅遊支付場景，搶攻訪日旅客的行動支付需求。

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