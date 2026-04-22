不只提假處分！還讓立院、中選會成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」

▲李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨立委李貞秀日前遭開除黨籍，也喪失不分區立委資格，但她日前開直播表示，已提出假處分。而李貞秀今（22日）深夜發文表示，莫須有的指控不合常理，一個立委怎可能把職位「喊價」四百多萬元進行交換？本案自始至終，沒有任何對價關係，沒有任何金錢交換，更沒有任何利益輸送，「我已經正式向法院提出訴訟與假處分，一切交由司法來公斷」。其中行政訴訟被告包括中選會、立法院，她強調，自己會堅持到底，「謝謝大家的支持，我們法庭見」！

李貞秀表示，這幾天，許多關心自己的鄉親和朋友紛紛傳訊來為她打氣，大家的溫暖都收到了。面對近日台灣民眾黨黨中央草率開除黨籍、進而影響立委資格的風波，本席必須向社會大眾清楚說明立場：絕不接受莫須有的指控。

「欲加之罪，何患無辭」。李貞秀表示，這次的開除決議，不僅給出的理由極度空泛，缺乏任何具體、客觀事證，甚至連攸關決策過程的最基本「會議記錄」都付之闕如。

李貞秀批評，用「莫須有」的罪名與黑箱程序，輕率剝奪一名不分區立委的資格，這不僅是對李貞秀個人的嚴重傷害，更是對民主程序的粗暴踐踏。

李貞秀強調，更重要的是，外界流傳所謂「金錢對價」的說法，完全違反常理，也完全不符合事實。一個正在行使職權的立法委員，肩負全國民意與公共責任，怎麼可能把自己的職位「喊價」四百多萬元來進行交換？這樣的說法，不僅荒謬，更是對制度與理性的侮辱。

李貞秀表示，自己在此鄭重聲明：本案自始至終，沒有任何對價關係，沒有任何金錢交換，更沒有任何利益輸送。

李貞秀說，如果真有所謂交易，必然會留下具體金流、對話紀錄或可驗證的客觀證據；然而至今為止，沒有任何一項可以被檢驗的證據被提出。僅憑片面指控與政治操作，就試圖將一位現任立委定罪，這樣的行為，本身才是對法治最大的傷害。

「台灣一直是引以為傲的法治社會」。李貞秀說，任何組織與政黨，都不應該、也不能凌駕於法律與程序正義之上。沒有正當程序，就沒有實質正義。如果政黨內部對待自己的黨員與立法委員，都能夠如此無視程序、先射箭再畫靶，又如何說服人民本黨能為國家帶來公平正義的未來？

李貞秀指出，「我已經正式向法院提出訴訟與假處分，一切交由司法來公斷」。自己選擇站出來奮戰，不單單是為了捍衛李貞秀個人的清白與權益，更是為了捍衛台灣作為一個法治社會不可退讓的底線。會透過法律途徑，把失去的程序正義找回來。

最後，李貞秀強調，這條路或許艱辛，但自己會堅持到底。真相，不會因為聲量而改變，正義，不會因為壓力而退讓。「謝謝大家的支持，我們法庭見」！

▼李貞秀已經正式向法院提出訴訟與假處分。（圖／翻攝自Facebook／李貞秀）