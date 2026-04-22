　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍已消耗「近半數愛國者飛彈」　智庫揭彈藥庫存：恢復恐耗4年

▲▼ 愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美軍在伊朗戰爭中，大量消耗愛國者飛彈。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）21日發布最新分析報告指出，美國在伊朗戰爭中用掉將近半數的愛國者飛彈庫存，並且也大量消耗另外6種關鍵飛彈庫存。要讓美軍火藥庫存恢復戰前水準，恐需耗時數年。

美軍狂射彈　最新統計曝光

根據CSIS資訊，美軍對伊朗發射了將近50%的愛國者防空攔截飛彈、超過一半的薩德飛彈攔截系統（THAAD）、逾45%精準打擊飛彈（PrSM）庫存。

此外，聯合空對地距外飛彈（JASSM）消耗逾20%、SM-3飛彈超過30%、SM-6飛彈則至少用掉10%。

▼美國空軍F-16C戰機攜掛JASSM-ER飛彈，準備進行測試任務。（資料照／USAF）

▲準備進行測試任務的美國空軍第85測評中隊F-16C戰機，在左翼下攜掛JASSM-ER飛彈。（圖／USAF）

恢復庫存耗時多年　智庫示警

CSIS指出，美國可能仍有足夠飛彈與炸彈持續打擊與防衛伊朗，但剩餘彈藥數量不足以對抗像是中國這樣的對手。

此外，要讓包括戰斧巡弋飛彈（Tomahawks）、聯合空對地距外飛彈（JASSM）在內的精準導引巡弋飛彈庫存恢復至戰前水準，預計需耗時1至4年，而這些彈藥對於西太平洋潛在衝突至關重要，「即使在伊朗戰爭之前，庫存水準就已被認為不足以應對與同等級對手的戰鬥。如今缺口更加嚴峻，要累積足以應對中國的庫存量，還需要更多時間。」

加大武器產量　五角大廈回應

《國會山莊報》報導，川普3月初與主要國防承包商開會後宣布，他們已同意讓「精銳級」武器產量提升至4倍。五角大廈主計長赫斯特（Jules ‘Jay’ Hurst）則透露，官員們計畫將彈藥多年採購合約延長至最多7年，以穩定供應鏈並鼓勵長期投資，此舉也納入川普1.5兆美元國防預算案中。

▼美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（資料照／路透）

▲▼美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）則強調，美軍是「世上最強大的」武裝力量，仍具備一切所需資源，能夠按照總統意願，在任何時間與地點執行任務。

他表示，正如國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）多次強調的那樣，只需不到10%的美國海軍力量就能控制荷莫茲海峽進出交通，「自總統川普上任以來，我們在各作戰指令部執行了多次成功任務，同時確保美軍擁有強大火藥庫，以保護我們的人民與利益」，並批評報導對於美軍戰力的質疑「既無知又不光彩」。

伊朗沒籌碼？美情報揭「仍藏數千枚飛彈」　1原因毀不掉基地

瘋狂射彈打伊朗！彭博：美「隱形長程巡弋飛彈」全球庫存不到2成

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
專訪／李灝宇國中就是焦點！　「怪力養成」王金勇一看有畫面
海豹部隊出動！美軍扣押伊朗油輪　畫面曝光
離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　4條腿一路晃
中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」有人洩密
不只提假處分！立院、中選會都成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」
台積電供應鏈天弘化爆醜聞！　內鬼盜竊價值6327萬元原料
快訊／2職業工會欠費！黑名單曝光　勞保局暫拒給付
鄧愷威霸氣解危奪中繼點！　太空人牛棚放火慘遭逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海豹部隊出動！美軍在印太登檢扣押伊朗油輪　畫面曝光

美軍已消耗「近半數愛國者飛彈」　智庫揭彈藥庫存：恢復恐耗4年

身價7兆開日系平價車！　祖克柏「5重點理財觀」曝光

美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

美印太司令強調「台灣投資國防」很重要：不能讓雞挨餓

范斯取消赴巴基斯坦行程　美伊第二輪談判繼續拖

名媛傳婚變！陷切乳逃稅風波　前男團尪帶子出境

川普宣布延長停火　伊朗：我們沒有提出要求

MAGA陣營分裂！　挺川大將卡爾森後悔道歉：我誤導大眾

美伊預定今結束停火　范斯遲未啟程赴巴展開第二輪談判

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

海豹部隊出動！美軍在印太登檢扣押伊朗油輪　畫面曝光

美軍已消耗「近半數愛國者飛彈」　智庫揭彈藥庫存：恢復恐耗4年

身價7兆開日系平價車！　祖克柏「5重點理財觀」曝光

美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

美印太司令強調「台灣投資國防」很重要：不能讓雞挨餓

范斯取消赴巴基斯坦行程　美伊第二輪談判繼續拖

名媛傳婚變！陷切乳逃稅風波　前男團尪帶子出境

川普宣布延長停火　伊朗：我們沒有提出要求

MAGA陣營分裂！　挺川大將卡爾森後悔道歉：我誤導大眾

美伊預定今結束停火　范斯遲未啟程赴巴展開第二輪談判

快訊／擄走黑白切少東斷手腳筋！3共犯自行投案　裁定羈押禁見

勞動節連假將屆　日月潭、清境農場及合歡山交通措施一次看

Galaxy手機將支援Suica　三星錢包鎖定赴日旅客支付需求

中共阻撓賴清德出訪非洲　黃偉哲怒批：無視國際秩序危及飛安

姐弟欠6萬房租不付被追討！友抓狂持刀狂砍　房東仲介手腰受傷

低總價是王道！台南「最強觀光區」 300萬內套房買氣熱

大灣區「華龍一號」核電機組運行發電　廣東穩坐中國核電第一大省

6行為「天天在吞塑膠」！不只瓶裝水　醫：一杯茶釋放116億顆

稱遵守一中才撤航權　外交部譴責：扈從扭曲言論、證明中國是主謀

40歲浙江男心跳停止40小時「救活了！」

【生活智慧王】媽媽玩皮克敏不想走路！　廚餘桶＋橡皮筋變身走路神器

國際熱門新聞

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

川普宣布延長停火　伊朗：我們沒有提出要求

快訊／川普宣布：延長對伊朗停火時間

涮乃葉點餐送來隱形肉片！總公司道歉了

美伊情勢不明美股收黑！　盤後「川普TACO」起漲

名媛傳婚變！陷切乳逃稅風波　前男團尪帶子出境

32名腸癌患者用新藥壓住病情！6成腫瘤消失

川普坦言不想延長停火　伊朗拒妥協將重啟轟炸

MAGA陣營分裂！　挺川大將卡爾森後悔道歉：我誤導大眾

求婚送45公斤石頭？她打開驚見「43顆藍寶石」

美伊第2輪談判生變？范斯未飛往巴基斯坦

美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

美印太司令強調「台灣投資國防」很重要：不能讓雞挨餓

更多熱門

相關新聞

美軍在印太攔截登檢油輪　海豹部隊出動

美軍在印太攔截登檢油輪　海豹部隊出動

美國國防部21日表示，美軍在印度洋攔截並登檢一艘受制裁的油輪，根據釋出的畫面，可見海軍特種部隊「海豹部隊」（Navy SEALs）搭乘直升機降落在「提法尼號」（M/T Tifani）甲板上。這艘船當時正運載來自伊朗的石油，目前已暫時落入美軍控制。

航空大亂至少持續到7月！

航空大亂至少持續到7月！

伊朗點頭才准過　官媒突PO船隻航行片

伊朗點頭才准過　官媒突PO船隻航行片

伊朗戰場發揮關鍵作用　美軍：A10疣豬攻擊機將延役至2030年

伊朗戰場發揮關鍵作用　美軍：A10疣豬攻擊機將延役至2030年

陸戰隊繩索垂降　美軍登上貨輪畫面曝光

陸戰隊繩索垂降　美軍登上貨輪畫面曝光

關鍵字：

美軍愛國者飛彈彈藥庫存五角大廈伊朗戰爭

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面