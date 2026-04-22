美軍已消耗「近半數愛國者飛彈」　智庫揭彈藥庫存：恢復恐耗4年

▲美軍在伊朗戰爭中，大量消耗愛國者飛彈。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）21日發布最新分析報告指出，美國在伊朗戰爭中用掉將近半數的愛國者飛彈庫存，並且也大量消耗另外6種關鍵飛彈庫存。要讓美軍火藥庫存恢復戰前水準，恐需耗時數年。

美軍狂射彈 最新統計曝光

根據CSIS資訊，美軍對伊朗發射了將近50%的愛國者防空攔截飛彈、超過一半的薩德飛彈攔截系統（THAAD）、逾45%精準打擊飛彈（PrSM）庫存。

此外，聯合空對地距外飛彈（JASSM）消耗逾20%、SM-3飛彈超過30%、SM-6飛彈則至少用掉10%。

▼美國空軍F-16C戰機攜掛JASSM-ER飛彈，準備進行測試任務。（資料照／USAF）

恢復庫存耗時多年 智庫示警

CSIS指出，美國可能仍有足夠飛彈與炸彈持續打擊與防衛伊朗，但剩餘彈藥數量不足以對抗像是中國這樣的對手。

此外，要讓包括戰斧巡弋飛彈（Tomahawks）、聯合空對地距外飛彈（JASSM）在內的精準導引巡弋飛彈庫存恢復至戰前水準，預計需耗時1至4年，而這些彈藥對於西太平洋潛在衝突至關重要，「即使在伊朗戰爭之前，庫存水準就已被認為不足以應對與同等級對手的戰鬥。如今缺口更加嚴峻，要累積足以應對中國的庫存量，還需要更多時間。」

加大武器產量 五角大廈回應

《國會山莊報》報導，川普3月初與主要國防承包商開會後宣布，他們已同意讓「精銳級」武器產量提升至4倍。五角大廈主計長赫斯特（Jules ‘Jay’ Hurst）則透露，官員們計畫將彈藥多年採購合約延長至最多7年，以穩定供應鏈並鼓勵長期投資，此舉也納入川普1.5兆美元國防預算案中。

▼美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（資料照／路透）

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）則強調，美軍是「世上最強大的」武裝力量，仍具備一切所需資源，能夠按照總統意願，在任何時間與地點執行任務。

他表示，正如國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）多次強調的那樣，只需不到10%的美國海軍力量就能控制荷莫茲海峽進出交通，「自總統川普上任以來，我們在各作戰指令部執行了多次成功任務，同時確保美軍擁有強大火藥庫，以保護我們的人民與利益」，並批評報導對於美軍戰力的質疑「既無知又不光彩」。

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