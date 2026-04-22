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砸360萬閃兵「懷疑遭詐報警」！王大陸扯出個資案外案　今11時宣判

▲▼藝人王大陸與女友闕沐軒涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院21日辯論終結，2人與綽號「小阿俊」的共犯陳子俊均不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人王大陸與女友闕沐軒涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院1月21日辯論終結。（資料圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

藝人王大陸遭檢警調查閃兵案時，意外扯出查個資案外案，因涉嫌與女友闕沐軒、警官劉居榮、車商小開游翔閔、黑幫分子陳子俊等人共同涉犯個資法等罪嫌遭起訴，全案將於22日上午11時宣判。

回顧整起案發經過，王大陸先前花費360萬找閃兵集團陳姓首腦，協助偽造體位閃兵，孰料，2025年2月陳男突然入獄失聯，王大陸以為陳男拿了錢卻不辦事，遂向警方報案遭詐騙，結果檢警進一步調查後發現，王大陸曾請人透過黑白兩道幫忙查個資、討錢，再扯出案外案。

而王大陸與闕沐軒1月21日赴新北地院開庭時，否認有要求幫查或洩漏他人個資，其中王大陸自稱，他是認為自己被閃兵集團的陳姓首腦詐騙了，請游翔閔幫忙找人，報警才知道陳男已經入獄了，他不想讓朋友繼續做白工，才會在群組說「黑哥（陳男外號）去關了」，但他沒說「黑哥」就是陳男。

▲▼藝人王大陸與女友闕沐軒涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院21日辯論終結，2人與綽號「小阿俊」的共犯陳子俊均不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲王大陸女友闕沐軒。（資料圖／記者黃哲民攝）

王大陸也否認與闕沐軒共同侵害男子潘俊宇個資，他喊冤僅幫忙成立「失去的！一定要拿回來」群組，方便女友與游翔閔聯絡、「我完全沒參與後續的事」，請法官明察秋毫，判他無罪。

闕沐軒聲稱多年前遭潘男詐騙400萬元，潘被判刑3年6月定讞入監後，雙方就賠償問題達成和解，潘願賠240萬元，她等3年多，想知道潘男是否出獄、何時能還錢，所以請人脈很廣的游翔閔幫找人，絕沒要求向潘男家人要錢。

辯護律師表示，本案闕沐軒與潘男談和解時，願賠16萬元，潘男同意金額，但不同意從欠闕女的錢裡面扣除，所以調解破局，請法官斟酌闕女絕非沒誠意。全案將於22日上午11時宣判。

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