身價7兆開日系平價車！　祖克柏「5重點理財觀」曝光

▲祖克柏。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）長年名列全球最富有企業領袖之一。根據富比世即時富豪榜，他目前以2300億美元（約新台幣7.3兆元）的淨資產排名全球第5。然而，與外界對超級富豪的奢華印象不同，祖克柏在多數日常開銷上展現出高度節制，甚至刻意避免不必要的消費。

穿搭固定 降低決策成本

金融科技平台「MoneyLion」整理指出，祖克柏在多個生活層面維持低調與實用導向，呈現出與一般人差異不大的生活方式。其中最具代表性的，是他長年維持固定穿搭，幾乎每天以灰色T恤、連帽衫與牛仔褲現身。他曾公開表示，這樣的選擇是為了減少日常決策負擔，將精力集中於更重要的工作。

著重實用性 只開平價車

在交通工具方面，祖克柏同樣偏好實用性。他曾使用Honda Fit與Volkswagen Golf Mk6等相對平價車款，未將汽車視為身分象徵。這樣的選擇也與部分企業領袖類似，例如彭博（Michael Bloomberg）與貝佐斯（Jeff Bezos）也曾被報導駕駛較為實用的車型。

婚禮捨棄奢華排場

即使在人生重大時刻，祖克伯也維持簡約風格。他於2012年與妻子陳慧嫻（Priscilla Chan）在加州帕羅奧圖住家後院舉行婚禮，當時賓客原以為只是參加畢業派對，整體安排低調，費用遠低於一般億萬富豪婚禮規模。

薪資安排極度節制

在收入結構上，祖克柏同樣展現克制。他多年來僅領取象徵性的1美元年薪，並將主要收入歸類於其他補償項目，多用於安全維護等支出，而非日常消費。

低調的日常生活

旅遊方面，祖克柏與家人偏好簡單行程，例如品嚐當地食物與造訪小店，而非刻意安排奢華行程。不過，他在夏威夷可愛島仍擁有價值數百萬美元的莊園，作為家族度假使用，顯示其在資產配置上依然具規模，但使用方式維持低調。

MoneyLion指出，祖克柏的節制並不代表保守理財。早在2015年，他便承諾捐出與妻子持有的99%臉書股份，當時價值超過450億美元（約新台幣1.4兆元），顯示其在個人消費與資產運用之間有明確區隔。