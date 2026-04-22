買家網購白銀真的有收到　結局卻慘噴200萬元

記者黃翊婷／綜合報導

一名買家表示，先前透過臉書認識一名金銀自營商，他用極低的手續費跟成本價購買白銀，也真的有收到，於是決定加碼買進，砸入200萬元，沒想到後面就再也沒有消息，這才驚覺遭到詐騙。

▲買家網購白銀真的有收到，後續再加碼200萬元，卻血本無歸。（示意圖／達志影像／美聯社，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，一名買家表示，先前因為白銀回檔，他透過臉書認識一名主打低手續費金銀買賣的自營商，對方熱情介紹並提供極低的手續費跟成本價，他覺得這是一門好生意，當下就買了一些白銀，大約3天之後也真的收到實體白銀，於是逐漸放下戒心。

買家提到，過了一陣子自營商主動聯繫邀請加入官網，說是後續如果要買金銀，可以透過官網即時報價下單，大約3周之後對方自稱工作轉換，讓他透過LINE和另一名人員進行買賣對接。

買家說，自2025年11月7日開始，他陸續下單好幾次，每一次都很快獲得成交訊息、訂單狀態等回覆，但不管買了多少，他都沒有再收到任何實體白銀，詢問進度也都被以市場變化快速、現貨不足、物流延誤等理由推託，還說要再補錢才能出貨。

買家感嘆，一開始還覺得應該不會有問題，但近期貴金屬行情不佳，他決定賭一把加碼買進，匯出200萬元，結果就再也沒有消息了，這才驚覺受到詐騙。

警方提醒，近期有許多主打低成本、手續費的不肖仲介，民眾若有相關需求，最好找有政府認證的銀樓進行買賣，才有保障，也不要輕易匯款至個人帳號；另外要注意的是，若對方頻繁更換客服人員或交易方式，大概率是詐團意圖混淆被害人記憶，進而掌握主導權的典型手段，請民眾務必留意。