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「空軍警衛旅」消失20年　3原因有望重出江湖

▲愛國者飛彈演練。（圖／軍聞社提供）

▲愛國者飛彈。（圖／軍聞社提供）

記者柯沛辰／綜合報導

「空軍警衛旅」專責守備全國機場各空軍戰略要地，2006年被移編給憲兵後，正式走入歷史。如今空軍下半年將調整營區警衛編制，消失20年的專責警衛部隊「空軍警衛旅」，有望重出江湖、回歸空軍。

「空軍陸戰隊」曾守機場油庫　2006年移編憲兵走入歷史

空軍警衛旅過去素有「空軍陸戰隊」之稱，勤務比起飛勤部隊更刻苦繁重，專司守衛雷達站、油庫、機場等要地，最早可追溯至1927年中國大陸時期，但政府遷台後，不斷遭到縮編、整併，於1984年改番號為「空軍警衛指揮部」，最終在2006年「和平專案」中移編給憲兵司令部，改稱「空軍憲兵」。

▲▼憲兵、關指部執行反空機降演練。（圖／軍聞社提供）

▲憲兵執行反空機降演練。（圖／軍聞社提供）

飛彈與雷達防護需求升高　軍方評估恢復專責空軍警衛任務

如今政府建構整合各雷達、飛彈的防空系統，飛彈部隊戒護安全任務需求增加。今年初，就傳出軍方正在評估升級戒護部隊，不僅要復編過去裁撤的陸戰隊第77旅，警衛基地、雷達站與飛彈部隊，還考慮恢復專責空軍警衛任務的「空軍警衛旅」，以衛戍雷達、飛彈陣地警衛安全，並因應機動部署的警戒安全需求。

若順利回歸　將成空軍防空暨飛彈指揮部第6個旅級單位

若空軍警衛旅按預想順利回歸，將成為「空軍防空暨飛彈指揮部」轄下第6個旅級作戰單位。對此，軍方人士也向《中央社》透露，空軍基地、雷達站等重要設施的守備兵力編成，擬朝向編成專責的空軍警衛部隊，性質類似早年的空軍警衛指揮部。

 
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