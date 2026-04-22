流感「12中9」剩3人不敢去　醫驚：整班全滅節奏

▲流感常出現高燒症狀。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師巫漢盟分享，有家長分享，隔壁班12人有9人感染流感，剩下3人根本不敢去上學，「聽到這裡我也嚇一跳，這簡直是『整班全滅』的節奏啊！」

校園流感群聚

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巫漢盟在「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」臉書說，最近門診觀察，流感疫情看似有稍微降溫，但就在周一，一位老病號小病人高燒不退，被媽媽帶了過來。他分享當下和媽媽對話：

媽媽臉色很沉重：醫生，他以前發燒沒這麼累過，這次真的嚇到我了...」

巫漢盟一看心裡就有底：燒到40℃，這種異常的疲累感，一定要高度懷疑流感！

媽媽點點頭：我也懷疑，老師說班上有人確診...

（果不其然，快篩才剛滴下去，幾秒鐘B型流感兩條線直接現形！）

最驚人的是媽媽後來補充：隔壁班現在直接停課，全班12個人，有9個感染，剩下3個根本不敢去上學。

疫苗保護力約維持半年到一年

巫漢盟表示，「聽到這裡我也嚇一跳，這簡直是『整班全滅』的節奏啊！」他提醒，很多人反應「去年不是打過疫苗了嗎？」其實流感疫苗的保護力大約維持半年到一年，隨著抗體下降，最近不時流行也是正常的。

巫漢盟指出，面對變幻莫測的病毒，大家還是要多洗手，注意個人衛生！也別忘了，今年的流感疫苗記得要按時補上喔！

對此，許多家長留言，「沒錯，學校B流大爆發」、「不誇張，國一女兒班上超過一半因為B流請假！老師超緊張，一直要我們注意孩子們的身體狀況」、「我兒子小一，目前也是B流在家隔離。」