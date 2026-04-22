美印太司令強調「台灣投資國防」很重要：不能讓雞挨餓

▲美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）今日於國會聽證會表示，華府對台灣國防的重視程度不應超越台灣自身，強調台灣為防務提供經費至關重要。他以生動比喻指出，「如果讓雞挨餓，就得不到雞也得不到蛋」，呼籲台灣應通過國防特別預算，展現自我防衛的堅定承諾。

帕帕羅出席聯邦參議院聽證會時，面對多位議員關切中國軍事威脅，明確指出美國對台政策並未改變。他認為台灣軍方正積極建構作戰概念，這將有效阻撓潛入行動。針對預算卡關議題，他強調台灣投入經費的實證，將是向外界證明保衛家園意願的最強信號。

美國參議員夏亨（Jeanne Shaheen）也表達支持台灣通過預算，認為這能向中國與美國國會傳遞重要訊息。儘管總統賴清德提出為期 8 年、高達 400 億美元的追加預算案，目前在立法院仍遭到以「國民黨」為首的在野陣營阻撓，推動縮減規模的替代方案。

台烏民調對比展現抗戰意志

共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）詢問國民黨主席鄭麗文訪中是否影響國防支出走向，帕帕羅則回應「空談不如實證」。他對於台灣役齡人口的保衛意志充滿信心，並特別對比烏克蘭在俄烏戰爭前的民調數據，指出台灣目前的民調支持度遠高於當時的烏克蘭。

帕帕羅認為，台灣社會在面臨突發軍事狀況時的反應，可能如烏克蘭般令人敬佩。他正面看待台灣人的防衛決心，並肯定國軍在防禦戰略上的努力。這場聽證會凸顯了美方高度關注台灣內部預算審核進度，將其視為評估台美防衛合作的重要指標。

跨黨派致函促加快軍購立法

包括夏亨在內的多位美國跨黨派參議員，近期已致函立法院長韓國瑜及各黨團高層，敦促台灣在中國壓力下加快軍購特別條例的立法工作。美方擔心預算延宕會削弱台灣的防禦能力，進而影響印太地區的戰略穩定，希望台灣政界能達成共識。

目前台灣國防預算的爭論已演變成政治攻防焦點，在野黨對預算規模與用途仍有異議。然而從美軍高層的發言來看，預算的通過與否，已被視為台灣向國際社會展示防衛決心的「投名狀」。帕帕羅的「雞蛋論」不僅是提醒，更是對台灣朝野的直接喊話。