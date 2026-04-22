　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美印太司令強調「台灣投資國防」很重要：不能讓雞挨餓

▲▼美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）今日於國會聽證會表示，華府對台灣國防的重視程度不應超越台灣自身，強調台灣為防務提供經費至關重要。他以生動比喻指出，「如果讓雞挨餓，就得不到雞也得不到蛋」，呼籲台灣應通過國防特別預算，展現自我防衛的堅定承諾。

帕帕羅出席聯邦參議院聽證會時，面對多位議員關切中國軍事威脅，明確指出美國對台政策並未改變。他認為台灣軍方正積極建構作戰概念，這將有效阻撓潛入行動。針對預算卡關議題，他強調台灣投入經費的實證，將是向外界證明保衛家園意願的最強信號。

美國參議員夏亨（Jeanne Shaheen）也表達支持台灣通過預算，認為這能向中國與美國國會傳遞重要訊息。儘管總統賴清德提出為期 8 年、高達 400 億美元的追加預算案，目前在立法院仍遭到以「國民黨」為首的在野陣營阻撓，推動縮減規模的替代方案。

台烏民調對比展現抗戰意志
共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）詢問國民黨主席鄭麗文訪中是否影響國防支出走向，帕帕羅則回應「空談不如實證」。他對於台灣役齡人口的保衛意志充滿信心，並特別對比烏克蘭在俄烏戰爭前的民調數據，指出台灣目前的民調支持度遠高於當時的烏克蘭。

帕帕羅認為，台灣社會在面臨突發軍事狀況時的反應，可能如烏克蘭般令人敬佩。他正面看待台灣人的防衛決心，並肯定國軍在防禦戰略上的努力。這場聽證會凸顯了美方高度關注台灣內部預算審核進度，將其視為評估台美防衛合作的重要指標。

跨黨派致函促加快軍購立法
包括夏亨在內的多位美國跨黨派參議員，近期已致函立法院長韓國瑜及各黨團高層，敦促台灣在中國壓力下加快軍購特別條例的立法工作。美方擔心預算延宕會削弱台灣的防禦能力，進而影響印太地區的戰略穩定，希望台灣政界能達成共識。

目前台灣國防預算的爭論已演變成政治攻防焦點，在野黨對預算規模與用途仍有異議。然而從美軍高層的發言來看，預算的通過與否，已被視為台灣向國際社會展示防衛決心的「投名狀」。帕帕羅的「雞蛋論」不僅是提醒，更是對台灣朝野的直接喊話。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
341 1 7742 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鄧愷威拆彈成功！2.2局無失分好投　台球迷追兩戰超忙
AI伺服器代工王！　知情人士：「肉鬆店」明年會翻倍
方志友楊銘威「婚變」爆驚人轉折」！　噤聲共識曝光
暴力「H級主播」下海　AV達人看完大讚
快訊／上班快改道！　國1「3車追撞」塞爆
道奇「台灣新星」有望同場賽揚獎左投！　1A復健賽鋪路
快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安　打退釀酒人先發投手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

身價7兆開日系平價車！　祖克柏「5重點理財觀」曝光

美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

美印太司令強調「台灣投資國防」很重要：不能讓雞挨餓

范斯取消赴巴基斯坦行程　美伊第二輪談判繼續拖

名媛傳婚變！陷切乳逃稅風波　前男團尪帶子出境

川普宣布延長停火　伊朗：我們沒有提出要求

MAGA陣營分裂！　挺川大將卡爾森後悔道歉：我誤導大眾

美伊預定今結束停火　范斯遲未啟程赴巴展開第二輪談判

美股收黑！美伊情勢「川普TACO」盤後起漲　台積電ADR漲0.48%

美伊停火將到期　川普：美方在談判中處於有利位置

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

身價7兆開日系平價車！　祖克柏「5重點理財觀」曝光

美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

美印太司令強調「台灣投資國防」很重要：不能讓雞挨餓

范斯取消赴巴基斯坦行程　美伊第二輪談判繼續拖

名媛傳婚變！陷切乳逃稅風波　前男團尪帶子出境

川普宣布延長停火　伊朗：我們沒有提出要求

MAGA陣營分裂！　挺川大將卡爾森後悔道歉：我誤導大眾

美伊預定今結束停火　范斯遲未啟程赴巴展開第二輪談判

美股收黑！美伊情勢「川普TACO」盤後起漲　台積電ADR漲0.48%

美伊停火將到期　川普：美方在談判中處於有利位置

身價7兆開日系平價車！　祖克柏「5重點理財觀」曝光

楊銘威餐廳暫停營業！方志友限動比紅心力挺…1舉動婚姻破冰露端倪

快訊／鄧愷威拆彈成功！2.2局無失分好投　台灣球迷追兩戰超忙

武財神賜財！　5月「三大求財吉日」下半年發了

快訊／8縣市有感！08：31嘉義規模3.7地震　最大震度2級

TOYOTA「神車休旅大改款」空間放大直逼RAV4！全新油電省油更會跑

快訊／高雄小貨車載「1公噸鋰電池」！　後車斗突陷入火海

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」！噤聲共識曝：加深彼此壓力

方志友拒投許瑋甯旗下　婚姻回穩「秘密自立門戶」當老闆

AI伺服器代工王！　知情人士：「肉鬆店」明年會翻倍

【還得是阿勇】珠珢受不了交棒！布布改找雅英「合體互動」炒熱氣氛

國際熱門新聞

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

快訊／川普宣布：延長對伊朗停火時間

川普宣布延長停火　伊朗：我們沒有提出要求

涮乃葉點餐送來隱形肉片！總公司道歉了

美伊情勢不明美股收黑！　盤後「川普TACO」起漲

名媛傳婚變！陷切乳逃稅風波　前男團尪帶子出境

32名腸癌患者用新藥壓住病情！6成腫瘤消失

川普坦言不想延長停火　伊朗拒妥協將重啟轟炸

求婚送45公斤石頭？她打開驚見「43顆藍寶石」

美伊第2輪談判生變？范斯未飛往巴基斯坦

MAGA陣營分裂！　挺川大將卡爾森後悔道歉：我誤導大眾

美伊預定今結束停火　范斯遲未啟程赴巴展開第二輪談判

民調：川普支持率僅36％陷低點　支持伊朗戰事低於3成

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／川普宣布：延長對伊朗停火時間

快訊／台股韭菜翻車！飆股金居爆1.11億違約交割　今年最大筆

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面