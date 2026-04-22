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一家七口AI修圖「逝去老四」回來了　爸媽驚喜感動

（圖／翻攝施景中臉書）

▲施景中經當事人同意分享照片，「曾經在一起的家人，永遠不會被遺忘（連AI都知道）。」（圖／翻攝施景中臉書

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享，一對爸媽請ChatGPT將一家七口全家福照片，修成「吉卜力卡通風格」，卻憑空多一個小孩，「又是過世小孩當年的模樣，讓他感到非常驚喜，也很感動。」

「AI靈異照片— 失而復得的兒子」，施景中在臉書說，他以前分享過這個孕婦和先生的故事，她和先生從高中就認識，緣定三生，後來順利結婚生子，第四個小孩是兒子。

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老四不幸離開

施景中提到，當時他們覺得四個小孩已經足夠，就做了結紮，結果兒子在一次意外中離開了他們；夫妻很傷心，想要與兒子再續前緣，有人建議她直接做試管嬰兒。

施景中表示，孕婦卻執意繞一個遠路，重新接通輸卵管，她說，「如果做試管嬰兒，硬是塞一個胚胎到我肚子裡，我怎麼會知道回來的是不是他呢？現在把輸卵管接通，門打開了，如果是他就會自己找路回來。」

施景中指出，後來種種難以相信的巧合，也讓夫妻深信，老四真的回來找他們了，「夫妻後來又在我這生了老五和老六，最後一次手術的時候再度結紮，只是有時夜深人靜，夫妻難免還是會思念那個逝去的小生命。」

施景中說，孕婦先生近日半夜傳給他一個訊息，前一陣子全家到自由廣場出遊，拍攝全家福，請ChatGPT將全家福的照片，修改成「吉卜力卡通風格」。

AI修圖多一個小男孩

施景中提到，相片出來了，孕婦先生很滿意，「但是他揉一揉眼睛，算一算，數目怎麼不對？1、2、3、4、5…6？怎麼5個小孩變成6個了？多了一個小男孩，他抱在手上，正是他朝思暮想的老四模樣。」

施景中表示，這當然不是靈異照片，孕婦先生以前也沒有跟AI聊過這個往事；大家都知道ChatGPT對圖畫個數有時會出錯，像是手指頭就常變成6隻，「可是憑空多一個小孩，又是過世小孩當年的模樣，讓他感到非常驚喜，也很感動，所以傳給我，相片也得到他們兩位同意分享。」

施景中指出，雖然量子物理只發生在微觀世界，量子疊加（存在只是個機率？）、量子糾纏（量子分出去之後，即使相隔天涯海角也是會互相連結），好像在這對父子之間發生了，「曾經在一起的家人，永遠不會被遺忘（連AI都知道）。」

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