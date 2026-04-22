賴清德訪非行告吹　郭正亮：總統府恐怕「只講了一半故事」

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德出訪史瓦帝尼前夕，傳出遭中國打壓，導致專機飛航許可遭3國臨時取消。對此，前立委郭正亮質疑，為何專機一定要經過塞席爾、模里西斯、馬達加斯加？總統府恐怕只講了一半的故事。

質疑專機航線不尋常 郭正亮：為何一定要經過3島國？

郭正亮在政論節目《中天辣晚報》直言，總統府大概只講了一半的故事，因為飛機不可能直飛史瓦帝尼，很難想像一定要經過印度洋那三個島國：塞席爾、模里西斯、馬達加斯加，「所以你為什麼要這樣飛？一定要經過他們嗎？」

▲中國施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

懷疑賴原本還要去索馬利蘭 因美國不希望它太孤單

郭正亮懷疑，這次賴清德原本可能還要去索馬利蘭，儘管索馬利蘭被索馬利亞視作「叛亂省分」，但美國予以承認，以色列也與之建交，原因是該地位處曼德海峽外，以色列想要在索馬利蘭建立軍事基地，「美國不希望它（索馬利蘭）太孤單，所以急著找台灣去。」

▲索馬利蘭19日才透過社群平台發文，歡迎總統賴清德首次造訪非洲。（圖／索馬利蘭社群平台X）

若往上飛得經中國鐵桿國家 才改從印度洋外圍繞行？

郭正亮直言，如果賴清德專機要從史瓦帝尼往上飛往索馬利蘭，肯定必須經過坦尚尼亞、肯亞、衣索比亞，但這三國都是中國的鐵桿，可能不會開放領空，所以專機才必須從外圍經過印度洋三個島國，「我覺得它（總統府）恐怕這段故事沒有講。」

若去索馬利蘭恐得罪非洲 郭正亮：只有以色列會這樣幹

不過，還有一點必須注意的是，即便從外圍北上，周遭的索馬利亞恐怕也不會開放領空，因為索馬利亞與索馬利蘭仍在對立中，美國畢竟還是得尊重非洲團結聯盟的意見，「所以你（賴清德）若去索馬利蘭，會得罪所有非洲國家，這種事情只有以色列幹，你要跟進？」