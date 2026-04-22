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社會 社會焦點 保障人權

李乾龍案竟是「黑金組」偵辦　律師揭內幕：被害人轉被告？

▲▼ 藍白新北協調會,李乾龍 。（圖／記者徐文彬攝）

 ▲國民黨副主席李乾龍。（圖／記者徐文彬攝）

記者葉國吏／綜合報導　

國民黨副主席李乾龍驚傳座車遭人安裝定位追蹤器，且後續更收到匿名恐嚇信，儘管李乾龍宣稱不願報案提告，但因涉及恐嚇等非告訴乃論罪嫌，新北地檢署已正式分案，並指派黑金專組檢察官深入偵辦，此異常行為引起法律界討論。

律師陳君瑋在臉書發文分析，黑金組通常負責處理黑道、重大金融或重要官員相關案件，檢方此次動用大動作偵辦，顯見認為案情並不單純。他大膽推測檢方是否覺得事有蹊蹺，甚至質疑案情後續發展，有可能讓原先的被害人轉變為恐嚇公眾罪的被告。

▲▼ 國民黨副主席李乾龍的座車爆出遭裝追蹤器，新北警副局長林武宏親自拜訪詢問案情。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲李乾龍座車的追蹤器。（圖／記者陸運陞翻攝）

國民黨文傳會主委尹乃菁先前公開指控，疑似是民進黨在李乾龍座車動手腳，甚至向總統賴清德喊話要求說清楚。然而李乾龍本人受訪時卻連忙否認，且第一時間婉拒警方協助，這種當事人與黨部說法不一的詭異氛圍，也讓綠營反諷藍營在自導自演。

黑金組接手查辦事有蹊蹺
由於尹乃菁加碼爆料存在恐嚇信件，法律上屬於公訴罪範疇，司法單位必須主動介入。新北地檢署於20日將本案交由黑金專組負責，陳君瑋認為這如同大砲打小鳥，除非檢方掌握了特定情資，認為背後牽扯更大規模的組織犯罪或政治動機。

陳君瑋在臉書指出，這類案件若最終證實與對外宣稱的受害情節不符，李乾龍的法律地位確實可能發生變化。他強調目前案情正往法律攻防的深水區移動，究竟是政治迫害還是另有隱情，檢方的調查結果將會是戳破謊言的關鍵。

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