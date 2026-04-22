美伊預定今結束停火　范斯遲未啟程赴巴展開第二輪談判

▲美國副總統范斯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

隨著美國與伊朗為期2周的停火協議進入倒數，美方與伊朗對下一步談判的態度出現分歧。原定率團赴巴基斯坦談判的美國副總統范斯（JD Vance）至今尚未離開華府，伊朗方面也未決定是否參與會談，使談判前景更加不明朗。

停火何時到期？ 美伊巴各自解釋

法新社報導，美伊雙方對停火到期時間的說法不一。伊朗國營電視台指出，停火將於格林威治標準時間21日0時（台灣時間22日上午8時）結束；美國總統川普則表示，停火將延後一天，於美東時間22日晚間到期。調解國巴基斯坦則稱停火將於格林威治標準時間21日23時50分屆滿。

范斯仍未啟程前往預定談判地點

原訂由范斯率領的美方代表團將前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與伊朗會談，但截至美東時間21日下午，他仍未啟程。一名白宮官員於格林威治標準時間21日17時過後表示，白宮正在召開更多政策會議，范斯將參與其中，顯示美方內部仍在進行決策協調。

德黑蘭當局仍未決定是否出席談判

與此同時，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，德黑蘭尚未就是否參與會談做出最終決定。他指出，原因並非猶豫，而是美方釋出「自相矛盾的消息」、採取矛盾行動，並提出「令人無法接受的舉措」。

巴基斯坦持續試圖斡旋。該國外交部表示，外長達爾（Ishaq Dar）已呼籲交戰雙方考慮延長停火，以爭取外交對話空間。資訊暨廣播部長塔拉（Attaullah Tarar）則指出，伊朗尚未正式回覆是否參與會談，並強調在停火期限逼近之際，相關決定「至關重要」。

伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）也重申，伊朗不會在「威脅陰影下」進行談判，並警告若衝突再起，德黑蘭將在戰場上「亮出新底牌」。