美伊停火將到期　川普：美方在談判中處於有利位置

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普21日表示，美國在與伊朗的談判中處於「非常強勢」的位置，並預期最終能達成協議；與此同時，由副總統范斯（JD Vance）率領的美方代表團將啟程前往巴基斯坦，準備展開第2輪會談。

川普：美方在談判中處於非常有利的位置

法新社報導，川普接受財經媒體CNBC訪問時表示，「我們最終會達成一個很棒的協議，我認為他們別無選擇」，強調美方握有優勢。他指出，若談判成功，伊朗也將因此「處於非常有利的位置」。

美伊雙方本月稍早已在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）進行首輪談判，但未能就結束戰事達成共識。新一輪談判預計由范斯領軍，美方代表團將自華府出發前往當地磋商。

伊朗持續拒絕川普提出的條件

川普提出的條件包括要求伊朗交出其濃縮鈾庫存，並停止試圖控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。該水道為全球能源運輸要道，承載約1/5的石油貿易。儘管伊朗在停火前遭美國與以色列連日轟炸，德黑蘭方面至今仍拒絕接受相關條件。

白宮表示，自4月8日生效的停火協議將於美東時間22日晚間到期。川普在訪問中未明確說明，若談判未能取得進展，是否會延長停火安排。

此外，川普也透過社群媒體表示，若伊朗釋放他所稱面臨處決的8名女性，將有助於提升美伊和平談判成功的機會。整體而言，在停火期限逼近之際，雙方談判仍充滿不確定性。