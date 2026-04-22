民調：川普支持率僅36％陷低點　支持伊朗戰事低於3成

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

路透社與易普索（Reuters／Ipsos）最新民調顯示，在伊朗戰爭與公開言論爭議影響下，美國總統川普支持率持續低迷，僅36%受訪者認可其施政表現，與一個月前持平，仍處於第2任期以來低點。

川普支持率維持第二任期以來最低點

這項為期6天、於4月20日結束的民調指出，川普自2025年1月20日展開第2任期後，支持率曾達47%，但近期未見回升。多數受訪者對其性情與判斷力表達疑慮，僅26%認為川普「情緒穩定」。在共和黨支持者中，53%認為其情緒穩定，46%持相反看法；民主黨支持者中，僅7%持正面評價。

民調同時顯示，約51%美國人認為川普的心智敏銳度在過去一年「變差」，包括14%共和黨人、54%無黨籍人士與85%民主黨人。

對川普仍有正面評價者只剩36％

近幾周川普多次發表強硬言論，引發關注。他曾揚言摧毀伊朗基礎設施，並在教宗良十四世（Pope Leo XIV）批評伊朗戰事後，指責對方在犯罪議題上態度「軟弱」。此外，他先前也曾就格陵蘭議題對丹麥發出軍事威脅，引發國際關切。白宮對相關爭議未立即回應。

在整體形象方面，約60%受訪者對教宗持正面看法，相較之下對川普持正面評價者僅36%，顯示兩者民意差距明顯。

美國人普遍認為對伊朗軍事行動付出的代價「不值得」

政策層面上，僅16%美國人支持退出北大西洋公約組織（NATO），而這正是川普曾主張的方向之一。隨著美伊戰爭推升油價並影響民生，川普在處理物價問題上的支持率僅26%；同時，僅26%受訪者認為對伊朗的軍事行動「值得付出代價」。

此外，只有25%受訪者認為，美國對伊朗的軍事打擊將使國家更為安全，其中共和黨支持者為57%，民主黨支持者僅6%。整體而言，民調顯示美國社會對川普領導風格與政策方向的分歧持續擴大。