美伊第2輪談判生變？范斯未飛往巴基斯坦

▲美國副總統范斯還在白宮開會，未飛巴基斯坦參加第2輪談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

外媒傳出美伊最快22日將在巴基斯坦進行第2輪談判，但伊朗政府至今仍在是否參加談判的問題上猶豫不決，原因是伊朗不滿美國「自相矛盾」的舉動，像是一邊要求一邊又違反先前談好的停火協議。另一方面，美國副總統范斯（JD Vance）原定21日上午前往巴基斯坦參加第2輪談判，如今卻仍待在白宮參加會議，讓美伊第2輪談判再添變數。

伊朗質疑美方反覆 談判是否出席仍保留

根據美國CNN報導，伊朗外交部發言人巴蓋（Esmaeil Baghaei）表示，德黑蘭對於是否參與在巴基斯坦舉行的談判持保留態度，原因是美國方面傳遞出自相矛盾的訊號與行動所致，「原因並非是猶豫，而是由於美方傳遞出的訊息及行為相互矛盾，且做出了讓伊朗無法接受的舉動。」

控美違反停火與扣船 伊朗怒斥海盜行為

巴蓋指出，伊朗將在談判有望產生「實質成果」時，才會決定是否參與。他還譴責美國在荷莫茲海峽附近海域攻擊、扣押伊朗的船隻，指控這些舉動已嚴重違反國際法，根本是海盜行為與國家恐怖主義，他說，「美國（以色列）違反了停火協議，未履行包含黎巴嫩停火在內的關鍵承諾，還試圖推卸責任。」

范斯未啟程仍留白宮 美方動向引關注

另一方面，美國副總統范斯原定21日上午要前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），準備參加美伊第2輪談判，但這個行程已被擱置，他21日上午仍現身白宮參加會議，對於他究竟是否會動身飛往巴基斯坦仍是未知數。