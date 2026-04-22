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vivo X300 Ultra買氣爆棚！攝影師套裝4天逼近完銷

記者蘇晟彥／綜合報導

vivo日前首度正式引進台灣的頂級影像旗艦 — vivo X300 Ultra，自開放預購以來短短四天，即展現出「現象級」市場關注度，台灣限量、僅僅數百套的「X300 Ultra攝影師套裝」在開放預購短短100小時內，即進入完銷倒數，吸引大量影像創作職人與專業攝影玩家搶先預購；進一步觀察發現，1TB儲存空間版本成為官方體驗店與商城的熱銷主力，顯示購買Ultra用戶對於高畫質錄影與超大容量存放空間有著高度需求，1TB版本首四日的預購表現遠遠超乎原先預期，成功拉抬整體 X300 Ultra 的預購動能。

▼vivo X300 Ultra銷量爆棚，1TB版本成為預購主力。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivoX300Ultra,vivo X300 Ultra,vivo,X300U,X300Ultra 。（圖／記者蘇晟彥攝）

另一方面，在預購「X300 Ultra 16GB+512GB」即享5,000元攝影玩家贊助計畫的帶動下，電商平台亦湧現明顯買氣，吸引眾多專業攝影愛好者與影像創作玩家下單入手，使512GB版本在線上通路表現最為亮眼。顏色選擇方面，本次主打的新色「曠野綠」憑藉沉穩且具戶外探索感的設計，成為消費者最青睞的配色選項，「雪峰白」則緊追在後，展現 X300 Ultra在專業與美感兼具設計上的高度吸引力。

為回饋長期支持的V粉與攝影愛好者，vivo於全台官方體驗店與指定電商平台同步祭出多項預購優惠方案，完成預購並參與曬單活動還有機會抽中「孫燕姿演唱會門票」。4月29日前，凡於vivo官方體驗店購買X300 Ultra 16GB+512GB，出示任一品牌相機即可享現折5,000元優惠（相機僅供確認，無需留存或回收）。

此外，指定舊機換新再加碼現折5,000元，並可依舊機回收條件折抵最高20,000元，最高優惠達30,000元，最低僅需19,990元即可入手X300 Ultra。此外，體驗店預購用戶還可享有限量報名《大師講堂》黃天仁時尚攝影課程、原廠延長保固1年（共24個月，價值3,500元）、螢幕意外保固12個月乙次（價值5,500元）等體驗店專屬回饋，全面升級影像創作體驗。

▼vivo X300 Ultra攝影師套組熱銷。

▲▼ vivoX300Ultra,vivo X300 Ultra,vivo,X300U,X300Ultra 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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