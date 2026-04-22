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進口馬鈴薯檢疫放寬「參考日本」　立委曝差異：日本只做洋芋片

洋芋片,零食。（圖／Pixabay）

▲進口馬鈴薯檢疫放寬是參考日本做法，立委曝2地差異「日本僅作洋芋片」。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

美國進口馬鈴薯議題持續延燒，外界質疑「發芽或腐爛也可進口」恐衝擊食安，農業部防檢署20日說明，台美雙方經科學討論後，同意參考日本做法，針對加工馬鈴薯另訂檢疫條件。對此，國民黨立委邱鎮軍表示，日本對生鮮馬鈴薯僅開放一條極窄的縫給洋芋片廠商，而台式特有的靈活機制恐罔顧台灣人的健康。

台美檢疫新制上路　「參考日本」引質疑

邱鎮軍20日表示，過去台灣的規矩很簡單，進口馬鈴薯發芽了就是不合格，請退運或銷毀，但因美國不爽，農業部就搬出一套「日本也這樣做」的說法，來幫發芽馬鈴薯改標變身，「農業部沒說的是，日本人的嚴謹是建立在馬鈴薯這輩子沒機會見到太陽，更沒機會流向民眾的菜籃，這跟民進黨政府現在的做法完全是兩回事。」

日本制度全程封閉　加工用途早已鎖死

邱鎮軍指出，日本對生鮮馬鈴薯進口採取「近乎鎖國」的政策，只開了一條極窄的縫給洋芋片大廠，所以馬鈴薯從上貨櫃到日本的那一刻起，終點就已鎖死在油炸鍋裡了，在日本的制度下，進口馬鈴薯在出口國上船前，身分就已經被定死為「（洋芋片）加工專用」，法律上嚴禁進入鮮食市場，完全沒有模糊的灰色地帶，「當貨物到港口後，會立即進行檢疫並加貼封條，隨後像押解犯人般，由專車直接運往指定的港口加工廠。」

發芽即淘汰還要焚化　嚴控毒素不外流

邱鎮軍說，在整個運輸過程中，這些馬鈴薯與日本本土的農業環境及零售市場完全隔離，連市場的一口空氣都聞不到，進入工廠後，篩選標準是只要發芽超過0.5公分，該馬鈴薯就會整個丟掉，「關鍵的是，被丟掉的及不要的皮屑都必須在工廠裡立即進行焚化或特定的高溫處置，從源頭徹底確保病蟲害與龍葵鹼毒素零擴散至外界。」

台式靈活挨批變漏洞　恐讓不合格轉正

邱鎮軍表示，反觀台灣這套為了「接旨美國」量身打造的新機制，完美展現了什麼叫台式特有的靈活性，在日本，查驗不合格叫作「門都沒有」，但在台灣官員眼裡，這叫作「給它一個華麗轉身的機會」。「這些馬鈴薯本來是想穿著鮮食的外衣進市場，結果在邊境被抓到發芽，照理說該銷毀的東西，只要轉一個彎成為加工，就能讓廢棄物原地變身成合法的加工原料，這種台式靈活性，不僅毀掉了解檢疫的專業，更是拿台灣人的腸胃，去填補對美貿易的政治缺口。」

缺乏透明配套機制　流向市場風險難控

邱鎮軍質疑，相較於日本公開透明到連指定工廠的焚化設備都列入標準，我國農業部與衛福部連後續配套都說不清楚，在缺乏「點對點專線」跟「地理隔離」的前提下，「事後補票」的路徑充滿了想像空間，「誰能保證在漫長的運送途中，這些發芽馬鈴薯不會不小心掉包幾箱，變身成你家巷口的早餐店原料？」

質疑最終流向不明　批恐危及國人健康

邱鎮軍最後說，「日本是強制進焚化爐，我們則是在完全沒有透明 SOP 的情況下，眼睜睜看著這些毒素流向未知。是燒掉了，還是偷偷化作春泥、或是拿去餵豬」、「若民進黨政府拿不出透明的廢料處置與封閉運輸SOP，就執意推動這項『發芽轉籍』新制，這就不是國際接軌，而是政府為了要讓美國賺錢，罔顧台灣人民的生命健康。」

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