聰明媽咪報稅季最強神隊友超薄Galaxy Tab S11 Ultra ！母親節超強優惠「買到就賺到」

記者蘇晟彥／台北報導

每年到了五月報稅季，面對家中繁雜的稅務資料、生活大小事，即便是神如媽咪也會焦頭爛額，這時候作為幫忙媽咪分擔壓力、成為「神隊友」，就一定得靠 Galaxy Tab S11 Ultra 助攻！主打14.6吋超大螢幕、5.1mm超輕薄可以隨處丟進大包包帶著走，搭配Samsung DeX、專屬外接鍵盤組等，讓每一處都能成為「行動財務工作站」，再剛好母親節檔期將至，三星商城祭出「優惠多重奏」，讓溫馨時刻送上最應景的禮物，成就最精打細算的溫暖！

▼Galaxy Tab S11 Ultra搭配專屬鍵盤組讓媽咪可以隨處開工。（圖／ETtoday）

作為一個精明媽媽，不僅要在職場打拼、育兒，更要一手扛起家裡的各種大小事，家中不少大大小小的預算需要錙銖必較，才能省出更多幸福。因此，對媽媽來說，時間就等於金錢，時刻帶著一台「行動工具」才能生財，而Galaxy Tab S11 Ultra以超纖薄外型以及超大螢幕深受消費者青睞。

Galaxy Tab S11 Ultra 配置14.6吋超大螢幕以及5.1mm超輕薄機身，重量僅有692g。如果對於 5.1mm 沒有概念，可以拿出錢包裡的1元硬幣來相比，Galaxy Tab S11 Ultra的厚度就跟5個一元硬幣疊起來一樣薄、一隻手就可以輕鬆拿起，對於時常攜帶大包包裝著全家大小用具的媽媽來說，Galaxy Tab S11 Ultra 輕薄到是可以隨時「滑進去」的體積，在等待小孩下課、搭乘大眾運輸的過程中，可以隨時拿出來追劇、工作，完全不佔據任何麻煩。

▼Galaxy Tab S11 Ultra雖然有著14.6吋大螢幕，但完全是可以一手拿得起的輕巧重量。



而今年三星也趁勝追擊，推出「Galaxy Tab S11 Ultra 鍵盤 Pro」，讓原本就方便到讚不絕口的Galaxy Tab S11 Ultra再次升級，無需特別工具安裝，只要將鍵盤上的 Pogo Pin 對準平板背面的 Pogo Pin即可輕鬆連結，讓Galaxy Tab S11 Ultra瞬間化身輕巧筆電。

而Galaxy Tab S11 Ultra 鍵盤 Pro除了同樣輕巧外，更寬、更大的觸控板能讓操作變得更絲滑、直覺，同時鍵盤上也設置了AI Key、Dex模式以及自定義快捷鍵，讓用戶可以輕鬆使用Galaxy AI解決煩惱和隨時開啟 Samsung Dex模式，切換不同工作型態。

此外，這次在Galaxy Tab S11 Ultra 附贈的S Pen採用六角形筆身設計，在握起來的時候十分穩定，搭配錐形筆尖支援更大的傾斜角度，就如同真實的用筆寫在紙上的感覺，能帶來更精準的書寫以及繪畫，讓快速筆記、劃重點甚至是繪畫變得更加真實。

▼Galaxy Tab S11 Ultra 鍵盤 Pro操作十分簡單，只要輕輕放上就安裝成功，瞬間化身筆電成為「行動工作站」。



說起Galaxy Tab S11 Ultra最強大的功能，莫過於透過Samsung DeX將平板搭配不同裝置，升級成「多工處理」工作站。在Samsung DeX 模式下，使用者可以自定義每一個工作站的內容，像是專屬於追劇、打Game的遊戲模式，又或著是開著Note、資料的工作模式，讓頁面變得更加乾淨，不會被超多的分頁搞混。

此外，在Samsung DeX模式中，用戶也可以自行調整應用程式的大小、自由拖曳想要放置的位置，不管是3個頁面、4個頁面，透過「多工畫面分割」隨時調整需要的內容，不再需要不斷點選不同分頁，能所有畫面都能看得一清二楚。

▼Samsung DeX模式可以打造不同模式，不管是遊戲、工作模式，一鍵就能輕鬆切換。



此外，Samsung DeX 也能連結到更多的裝置，讓工作速率大幅提升，跟著下列步驟

・PC上安裝「第二螢幕」，與平板連接到同一個Wi-Fi

・Galaxy Tab S11 Ultra 打開第二螢幕（畫面右方中間），以有線連結選擇傳輸檔案即可成功

就可以選擇要讓螢幕複製、延伸等，自由選擇想要的擴展方式，讓工作畫面變得更加多元，依照自己的工作習慣調整，讓工作效率大幅提升。

▼透過簡單的步驟就可以讓畫面延伸，工作切換更加順暢。



▼連結成功後就可以讓平板、PC或是手機等裝置連接，開啟多工處理模式。



而對於辛勞的媽咪來說，在面對繁瑣的稅務資料時，只要透過Samsung DeX 讓原本擠在一起的數字透過螢幕擴展變得更加清晰，這時候再透過Samsung內建的「數學計算助理」，完全不需要再一個一個敲著計算機，只要將數字填上去，就能自動得到結果，再搭配Gemini應用等AI工具，讓原本眼花撩亂的數字成為條列式的帳目，同時遇到稅務上不懂的問題時，也能以最直白的方式變成白話摘要，不再害怕被咬文嚼字的法條困擾，或是透過跟AI對話，找出最適合自己的報稅方式。

▼在Samsung Notes中打開數學解謎工具，就可以直接把數字寫上去自動計算，再也不需要擔心出錯。



▼遇到任何問題都可以直接詢問Gemini獲得最直白、簡單的答案，不再害怕被咬文嚼字的法條困擾。



五月當然不只報稅季，犒賞辛勞媽媽的母親節優惠也如火如荼展開，今年三星商城祭出超殺優惠，要在這個特別的節日獻上最特別的大禮

・優惠一：Galaxy Tab從 4月25日至 5月17日起，全機種限定95折

・優惠二：Members App輸入序號享現折優惠

Galaxy Tab S11 系列輸入【APPTAB2000】現折 NT$2,000

Galaxy Tab S11 Ultra 系列輸入【APPTAB2500】現折 NT$2,500

・優惠三： 購買指定機型可獲得ITFIT多角度書本式保護殼 （市價 2,490 元）、Galaxy Tab S11薄型鍵盤皮套（市價 4,590元）及ITFIT多工無線藍牙鍵盤滑鼠套裝 （市價 2,490元）等豐富多元贈品（依購買機種而定）。

・Galaxy Tab S11 系列優惠一次看：https://www.samsung.com/tw/offer/tablet-deals/

此外，對於想要享受最頂級規格、強悍效能的消費者， Galaxy Tab S11 Ultra一定會是首選，但對於想要有較小螢幕尺寸、享受同樣便捷的 Galaxy AI 功能，同為Galaxy Tab 家族的Galaxy Tab A11+，搭載 1920 x 1200 解析度、90Hz螢幕更新率的11吋顯示螢幕，能滿足日常娛樂、學習等需求，售價更親民滿足小資族群，現在就趁著母親節優惠檔期一次入手，跟著媽咪一起成為最精明的生活智慧王。

▼一次想購入多機、預算有限的消費者，也可以考慮入門機種 Galaxy Tab A11+。

