那些藏在「親子共讀」裡的情感連結　被療癒的不只是孩子

文／人物誌

閱讀，讓我們的世界更寬廣。

還記得小時候，總賴著父母講床邊故事，一本接一本直到睡眼惺忪嗎？還是，你也曾經像眾多讀者一樣，為了剛出版的《魔戒》、《哈利波特》在書店大排長龍呢？如此一般的光景，隨著告別童年和網路世代來臨，似乎已經離我們越來越遠。

近幾年，地方政府積極推動親子共讀，鼓勵爸媽在寶寶剛出生時，就先讀故事書給他們聽，不少醫院和診所，更設立了閱覽室，讓等待看診的時間不再是乾等或空白，讓親子間有更多互動。身處資訊快速更迭的時代，與孩子一同看書、讀書本，可謂難得的習慣養成，同時也是親子溝通與教育上，很重要的一環。

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▲資訊快速更迭的時代，與孩子一同看書、讀書本，可謂難得的習慣養成。（圖／photoAC）



刺激孩子的五感，激發表達和想像力

六歲以前的孩子就像一塊海綿，世界上所有的一切都讓他們感到好奇，不少專家學者都鼓勵在這個時間點多給小孩一些刺激，啟發各種可能性。

父母可能會想：「我讀這些文字，他們真的聽得懂嗎？」或許，孩子一開始只是順著我們的聲調、語氣，書本上的圖案、插畫，來判斷故事的有趣程度，但隨著書本類型、內容複雜度提升，他們可以從中獲得的融會貫通和想像力，是遠遠超乎爸媽所認知的。

此外，根據不同年齡層發展，各類出版社也推出許多含有教育性質的書籍，像是學習好習慣：洗手、刷牙，同理心的養成：排隊、禮貌等等，透過不同的故事表現，會比單單的教育、訓話更容易讓小朋友理解與接受。

▲不同年齡層發展，各類出版社也推出許多含有教育性質的書籍。（圖／photoAC）



陪伴閱讀，同時也是一種自我的療癒

隨著年紀增長，快樂彷彿已經成為一種奢侈，時至今日，你還會為哪些事情露出真心的笑容呢？

與孩子共讀的過程中，書裡面的用字遣詞、畫面展現，甚至是故事的舖陳，相較成人每天閱覽的事物，皆顯得較為單純、透明，而這樣的體會，是身為大人的我們如今很難再出現的感受。藉由字字句句的朗誦，喚醒你我曾有過的感動和喜悅，即便只是一件小小的回憶，隨著共讀數量增加，慢慢也會成為某種程度上的療癒。

我們用文字來療癒身心與內在，換個角度來看，既然童書裡面的內容，能夠帶給孩子快樂，那是不是也能治癒生而為人的你我呢？

閱讀是一件很美好的事，能在日復一日忙碌的生活裡抓出時間看書更是不容易。在每一次親子共讀中，我們念的往往不只是故事本身，而是深藏其中的趣味和道理，而那些，也許是成為大人的你我所需要的。

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