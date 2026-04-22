▲ 母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

母親節將近，鳳小岳接受專訪時聊起想送給媽媽的禮物，答案不是花，也不是包，而是「好的呼吸環境」。一句「送空氣」聽來有些另類，卻也意外帶出他從小到大的生活習慣與家庭記憶。

▲鳳小岳談母親節禮物，不送花也不送包，選擇用「好的呼吸環境」表達心意。（圖／記者姜國輝攝）

母親節不送花也不送包 鳳小岳想送媽媽「好空氣」

面對「母親節準備送什麼」的提問，鳳小岳先賣關子玩起猜謎，最後才揭曉答案是「送一個好的呼吸環境給媽媽，就是送好的空氣」。他坦言，這份禮物聽起來也許有點特別，但對他來說，呼吸從來不是小事，而是從小就被反覆提醒的日常。

鳳小岳說，呼吸其實是一件太自然的事，自然到大部分的人平常根本不會特別去想，「如果我們要讓這件事情變得是一件更舒服的事，因為你如果可以好好呼吸的話，你自然就會更心情愉快。」

在他看來，如果平常生活裡能建立一個舒服、能讓人好好呼吸的環境，就是很重要的事，「因為好呼吸就會有好心情，那媽媽如果心情好的話，那應該全家心情都會很好。」一句話說得半認真半玩笑，卻也很有他的節奏，而Blueair空氣清淨機就是他今年的「好空氣」來源，希望能帶給媽媽最好的守護。

▲▼鳳小岳分享客廳首選Blueair Classic Pro，強調高效過濾與安靜運作，如同媽媽般默默守護空氣品質。（圖／記者姜國輝攝）

他談呼吸不是哲學 而是很科學的生活條件



選擇擁有30年空氣清淨科技研發的瑞典品牌Blueair，就是因為它獨家HEPASilent™ 雙軌濾淨技術，結合靜電吸附與物理過濾，能高效去除 99.97% 懸浮粒子與99.9% 病毒細菌外，還能降低能耗與噪音。此外，Blueair也有很多不同機型—從高效濾淨的旗艦機、二合一清淨除濕機到能室內溫度調整的三合一涼暖清淨機等，帶來更舒適的環境。

從客廳到臥室 鳳小岳也有自己的挑機偏好

談到家中不同空間適合的機型，鳳小岳也分享自己的使用想法。他表示，如果是客廳，會選擇較高規格的Blueair Classic Pro，主打HINS Pure紫藍光抑菌

技術更通過國際哮喘與過敏協會認證，加上安靜運轉設計，讓他感嘆「就是一直默默地在為你付出，就像媽媽一樣」。

至於臥室，他則偏好Blueair Signature系列，理由很簡單，就是不占空間、外型看起來舒服，還可以當邊桌使用，擺進房間裡不會突兀，反而像是空間設計的一部分。他說，臥室有時會連著浴室，難免會有氣味，這台有四層除臭濾網可以有效分解家中的異味打造讓人更放鬆的空間。

▲▼鳳小岳偏好臥室擺放Blueair Signature系列，小巧不占空間又具家具感，兼顧機能與舒適氛圍。（圖／記者姜國輝攝）

鳳小岳笑喊不適合上購物台 卻把母親節送禮講得很有畫面

採訪過程中，鳳小岳也不忘展現幽默感。聊到母親節優惠方案時，他一度被繞進「買一送一」話題裡，還自嘲「我果然還是不適合上購物頻道」，讓現場笑成一片。少了制式的推薦口吻，反而更像是在分享自己對生活的在意。

他說，曬太陽、喝水、呼吸，都是很基本、卻最容易被忽略的事。如果能在家裡建立一個舒服的呼吸空間，其實就是一種現代生活裡，對自己和家人都更好的方式。

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▲鳳小岳母親節想送媽媽「空氣」，自曝從小被唸一萬遍：呼吸、肩膀放鬆。（圖／記者姜國輝攝）