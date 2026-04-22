▲寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

寶寶從練習吃東西到學說話，每個成長階段都讓家長格外關注。不過，對許多職業媽媽而言，在忙碌工作與育兒之間取得平衡並不容易，尤其是副食品準備，更成為日常中的一大壓力來源。

▲寶寶從練習進食到學習說話，每個成長階段都讓家長格外關注。（圖／桂格提供）



有媽媽分享，孩子剛滿4個月時，為了健康會親自準備副食品交給褓姆，但同時還要兼顧工作，時間與精力都相當吃緊。另外，也有媽媽坦言，雖然會嘗試製作泥狀食物，但受限於時間與食材變化，選擇有限，改買現成副食品，又擔心添加物與營養是否充足。

▲▼對職業媽媽而言，工作與育兒兩頭燒，副食品準備更是壓力之一。（圖／記者劉亮亨攝，下同）



專業營養師應浩庭指出，寶寶約在4到6個月即可開始嘗試副食品，此階段不僅能補充營養，也能透過抓握副食品，刺激感官發展並培養探索能力。建議家長可以隨著寶寶的月齡增長做調整，例如4個月左右，可以先給予半流質的米麥精，接著嘗試寶寶粥等泥狀食物；待寶寶開始長牙後，再進一步提供燉飯、麵類等顆粒狀食物。

▲▼專業營養師應浩庭指出，寶寶約在4到6個月即可開始嘗試副食品，建議家長可以隨著寶寶的月齡增長做調整。



桂格寶寶副食品系列都通過SGS 604項農藥與重金屬檢驗，並取得潔淨標章，不添加人工香料與色素。有機米麥精更獲得慈心有機認證，選用台東有機糙米與澳洲有機小麥，並透過α-優解技術，使穀物更細緻，幫助寶寶消化吸收。寶寶粥與寶寶燉飯則添加黑羽土雞滴雞精、益菌生與卵磷脂，不僅提升口感變化，也兼顧營養，支持寶寶成長發展。

▲▼桂格寶寶副食品系列，通過SGS 604項農藥與重金屬檢驗，並取得潔淨標章，不添加人工香料與色素。



應浩庭提醒，副食品攝取是寶寶成長的重要階段，桂格寶寶副食品系列，經過專業營養師團隊的精心設計，滿足4到12個月以上寶寶的營養需求，成分單純、不添加人工香料與色素，對忙碌的職業媽媽而言，選擇安心又營養的副食品輔助，有助於陪伴孩子健康、快樂成長。

▼選擇安心又營養的副食品，有助孩子健康快樂成長。

