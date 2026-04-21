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北京打壓賴清德出訪史瓦帝尼　IPAC發聲明堅定挺台

▲▼總統賴清德史瓦帝尼行被迫暫緩，IPAC發聲挺台。（圖／翻攝自X／@ipacglobal）

▲總統賴清德史瓦帝尼行被迫暫緩，IPAC發聲挺台。（圖／翻攝自X／@ipacglobal）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）下，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，串聯超過300位國會議員的國際組織IPAC（對中政策跨國議會聯盟）發布聲明表達堅定支持賴總統與台灣人民，中國向多個非洲國家系統性施壓，此舉足見北京無所不用其極孤立台灣，將政治意志凌駕於他國領空主權之上。

在總統賴清德史瓦帝尼行被迫暫緩後，IPAC（對中政策跨國議會聯盟）發布聲明表示，中國向多個非洲國家系統性施壓，阻止台灣總統賴清德專機飛越其領空。此舉足見北京無所不用其極孤立台灣，將政治意志凌駕於他國領空主權之上。

IPAC指出，IPAC堅定支持賴總統與台灣人民。賴總統作為民選領袖，應與其他國家元首一樣自由與國際夥伴往來，不受脅迫與干預。各國有權自主決定外交方針，北京無權置喙。

IPAC台灣共同主席、民進黨立委范雲表示，她第一時間以IPAC共同主席的身分，提議IPAC以發表聲明譴責中共這種違反國際慣例，阻撓台灣總統的自由航行。她也告訴IPAC的主席們，前總統蔡英文任內二度出訪非洲史瓦帝尼，不曾有過這樣的阻撓，以經濟來威脅他國的飛航許可，不僅惡劣，也讓人無法接受。

范雲指出，感謝IPAC的執行長Luke的支持，秘書處立刻寫完聲明，以及各國共同主席們也快速表達支持，也有人表示，台灣應該要在ICAO（國際民用航空組織）之內。讓北京決定主權國家的外交政策，等於是活在一個被中共統治的世界。

范雲說，感謝IPAC的跨黨派國會議員們勇敢發聲。德不孤，必有鄰。關鍵時刻，我們需要國際盟友的發聲，內部也應團結一致。相信自己、相信台灣，堅定既有的步伐，我們正在走向世界！

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