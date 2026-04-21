睡覺愈規律「死亡風險愈低」！專家曝最新研究：全因死亡率降48％

▲營養師提醒，就寢與起床的誤差別超過1小時。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

睡眠時間是否規律會直接影響人體健康。營養師游承逸引述《英國生物樣本庫（UKBiobank）》針對6萬名受試者的研究指出，睡眠規律指數較高者，全因死亡率可降低20％至48％。該研究透過穿戴式裝置收集1,000萬小時數據，證實每天入睡與醒來時間的一致性，與癌症及心血管疾病死亡風險的下降具備顯著關聯。

追蹤六年數據顯示 睡眠規律者心血管死亡風險減半

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該研究在平均追蹤6.5年後發現，睡眠時間最規律的組別，其心血管疾病死亡率降低了22％至57％，癌症死亡率則降低16％至39％。游承逸解釋，這種風險下降可能與受試者具備穩定的生理時鐘有關。當入睡與清醒時間維持一致，人體內部系統能更有效地執行代謝與修復程序，進而提升生理抗壓性。

睡眠時長並非唯一指標 SRI分數反映健康保護力

現行的睡眠指引通常建議每晚維持7至9小時的睡眠時長，但本研究強調「規律性」是獨立於時長之外的關鍵指標。睡眠規律指數（SRI）的分數高低，反映了受試者每日生活型態的穩定程度。數據證實，即便睡眠時長達標，若入睡時間變動過大，仍會削弱身體的健康保護力，增加慢性疾病引發死亡的機率。

▲營養師提醒，就寢與起床的誤差別超過1小時。（示意圖／免費圖庫Pexels）



睡覺與起床偏差勿超一小時 維持生理時鐘穩定

針對日常生活的應用，研究作者建議民眾的睡覺與起床時間偏差不應超過1小時。游承逸指出，這項標準旨在維持生物鐘的恆定性。對於15至30歲的年輕族群而言，週末補眠或不規律的作息常導致生理時鐘紊亂，進而影響長期健康。將作息誤差控制在1小時以內，是臨床上推薦降低生理壓力的基礎方式。

全方位睡眠管理策略 兼顧品質時長與規律性

游承逸強調，除在乎睡眠品質與總時長外，更應將「固定作息」納入核心規劃。透過維持高SRI指數，能協助人體調節免疫與內分泌系統。民眾若能將睡眠誤差限制在微小範圍內，不僅能提升白天的專注度，也能在長期上顯著降低死亡風險。這項生活習慣的調整，被視為預防非傳染性疾病（NCDs）的高效益成本控制手段。