美國眾院共和黨外委會轉發賴清德PO文　轟中國再次霸凌台灣　

▲美國眾議院共和黨外交委員會21日晚間轉發總統賴清德的PO文，批評中國霸凌台灣。（圖／美國眾議院共和黨外交委員會Ｘ）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）下，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，美國眾議院共和黨外交委員會21日晚間轉發總統賴清德的PO文表示，中國共產黨再次霸凌美國密切的夥伴台灣，我們與台灣站在一起，反對公然的脅迫行為。

總統賴清德預計明天（22日）出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼；不過，中國強力施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，因此總統府於21日晚間臨時宣布，暫緩本次出訪規劃。

對此，賴清德透過社群平台X發文表示，中國的脅迫行動正在破壞現狀，再次暴露出威權政權對國際秩序所帶來的風險。他說，在即將訪問史瓦帝尼之前，飛行路線上的多個國家在中國施壓下，突然撤銷了飛航許可。

接著，美國眾議院共和黨外交委員會特別轉發賴清德的PO文，並表示「中國共產黨再次試圖霸凌這個與美國關係密切的夥伴台灣」，我們與台灣站在一起，反對這種公然的脅迫行為。