OPPO超自豪Find X9 Ultra 影像突破：今年絕對領先同業

記者蘇晟彥／成都報導

OPPO 21日正式宣布 OPPO Find X9 Ultra 完整規格內容，國際版也確定將登台，將在日後公佈，在會後，手機產品總監 揭駿仁及影像產品經理 陸承昊接受媒體聯訪金，揭駿仁表示今年真的是「以影像為核心」，不管是光學上突破的2億雙鏡頭、大師模式及影像Log的進化，都是為了讓影像創作達到更巔峰，更自豪說「今年Ultra絕對領先同業」。此外，也表示從Find X7 Ultra開始旗艦機種在海外就廣受好評，在未來將會加大海外力道，同時吸取海外市場意見內化讓OPPO變得更好。

▼OPPO今年選擇「減法美學」，讓媲美10x增距鏡的2億雙鏡頭直接做在纖薄機身中。（圖／記者蘇晟彥攝）



OPPO Find X9 Ultra今年自豪在光學上大突破，導入突破性的5000萬畫素10倍哈蘇長焦鏡頭，創新的五重稜鏡反射潛望式結構，在將體積縮減30%的同時，實現真正的10倍光學變焦，甚至達到業界首個20倍光學品質效果。陸承昊表示，千萬不要小看這顆10倍光學變焦鏡頭，在發表會上也展示出對於雜光的控制是史無前例，就是要給同業做出典範，顛覆整個產業的想像。

接著補充，今年的核心目標是「口袋相機」，希望創作者能夠掏出一款隨時可以進行創作的手機，不僅要保持相機的質感，更要提供全焦段最好畫質，陸承昊說，這幾年Ultra在影像上的進化邏輯都是從中焦段延伸更遠的焦段，務必確保在核心焦段的畫質必須穩定、越來越好，讓創作者有更多發揮空間，而從Find X7 Ultra開始出現的大師模式就是為此而誕生，他也自豪說，其實很多時候拿著Find X9 Ultra進行拍攝，會幾乎無法區分跟今年對標的哈蘇 X2D 100C相機拍攝出來的差異。

此外，團隊也補充，這幾年跟哈蘇的合作是全方位的深度合作，不管是在鏡頭設計、顏色調教，還有大師模式等，都有借鑑哈蘇的質感，未來也會持續合作。

▼OPPO Find X9 Ultra持續與哈蘇 Hasselblad 進行深度合作。



但今年實行「減法美學」的OPPO Find X9 Ultra，將「增距鏡直接放入相機模組中」，可是在300mm增距鏡卻創下行業之最，是迄今最大隻的增距鏡尺寸，以比較值來看，幾乎是OPPO Find X9 Pro 300mm增距鏡的1.5倍之大，現場媒體也針對這個設計提出疑問。

陸承昊解釋，為了能在演唱會、旅拍這樣場景中，讓使用者對於影片的捕捉、照片的拍攝有最極致的追求，因此在增距鏡中放入大量的鏡片、光圈，因此增距鏡的尺寸才會較大，目的就是要領先其他同業，樹立一個對極致畫質追求的標竿。

最後，提到海外市場，團隊也表示從這幾年觀察到海外市場對於OPPO的支持、聲量越來越大，尤其是去年Find X9在歐洲發布後，受到非常多青睞，未來也會擴大聆聽海外市場需求，針對國際版的手機進行調整。在價格部分儘管受到全球記憶體短缺衝擊，但OPPO會持續觀察產業動向，但最在乎的核心是消費者的感受，有沒有覺得拿著OPPO 手機在手上感到自豪、感到超值，這是最在乎的重點。