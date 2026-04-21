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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／賴清德外交戰吞敗　北京鈔能力讓非洲躺平把債務變勒索武器

▲▼總統賴清德接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

文／記者陶本和

總統賴清德安排出訪友邦史瓦帝尼，對台灣而言，是單純地想探望老朋友，但對中國來說，他以主權國家總統身份，踏上北京長年以「鈔能力」苦心耕耘的非洲大陸，無非是一種辱華行為，是對中國人尊嚴的無視與挑釁。這次，北京還把非洲高築的「債務」，當成勒索的武器，讓過度依賴中國而躺平的島國們，失去經濟主導權、主權決定權，最後在屈服中政治轉向，讓賴清德在外交戰場苦吞敗仗。

北京「鈔能力」深耕非洲多年　背後有3大目的

中國垂涎非洲豐富的關鍵礦產資源，以及龐大的市場非常多年。其實，中國經營非洲的目的很簡單：第一，獲取關鍵稀缺的資源；第二，龐大出口市場，有利中國經濟發展；第三，政治訴求，非洲有54個主權國家，在聯合國都有關鍵議題發言與投票權；最後，則是推動人民幣升值。

因此，從上述目的來看中國在非洲施展「鈔能力」的作為就不難理解。最近一次「中非合作論壇」（Focac），中國就捧著600億美元給非洲，更不用提北京長年在非洲推動的「一帶一路」，都是意在拉攏非洲各國，強化中國在非洲國家的影響力。

賴清德以主權國家總統身份降落非洲太辱華　

綜觀非洲54個主權國家，唯獨史瓦帝尼跟台灣還維持正式的邦交關係；換言之，在北京眼中，整個非洲大陸，就剩這個史國是個眼中刺，怎麼看就怎麼不舒服。

想當然爾，中國拉攏史國的手段也沒有少過，去年（2025年）就以低價競標方式介入史瓦帝尼重大基礎建設標案；同時，又宣布從今年5月起，中國給予除了史瓦帝尼以外的53個非洲國家，全面零關稅待遇。中國拉攏史瓦帝尼的司馬昭之心，應該連非洲大草原上的大象們都瞭然吧。

所以在這個時間點，站在北京的立場，賴清德如果輕輕鬆鬆，談笑風生帶著媒體團，以主權國家的總統身份風光降落非洲大陸，大談中華民國主權，用行動打破「一中框架」，簡直賞了北京重重一耳光。凱子之所以會是凱子，就是特別愛面子，可以想見，「鈔能力」都這麼用力使了，咱們堂堂中國人的面子往哪裡擺？這實在太辱華了。

「債務」成為勒索武器

所以，針對賴清德這次出訪，北京可說是卯足了力地阻撓，一手丟糞，一手勒索。上個禮拜，北京資助的媒體「Swaziland News」刊登一則報導，指控我駐史瓦帝尼大使梁洪昇涉嫌貪污，無非是在訪團出發前，打擊士氣跟正當性。

另一方面，台灣依照國際規範申請航線，原本都是開綠燈，但北京強力向塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國施壓，逼迫他們取消專機飛航許可。

根據我方與友方掌握的情資，中國對三個國家威脅，提出3大經濟脅迫手段，包括：「撤銷鉅額債務豁免」、「停止融資」，以及「進一步制裁」。

根據筆者進一步了解，中共甚至是以「每年」為單位，來談未來是否提供債務豁免，甚至有特定官員收受不當資金；換言之，北京將這三個島國的「債務」作為勒索的武器。最終，這三個島國，在總統出發的前兩三天，接連取消了總統專機飛航許可。

在接獲噩耗之後，連我國際友盟也加入交涉的行列，一直努力到最後一刻，總統府才在今天晚間召開記者會，宣布暫緩出訪史瓦帝尼的決定。

不過，值得注意的是，在總統府正式聲明中，明確提到「對於連日協助我國交涉相關事宜之理念相近國家，我國也在此表達衷心感謝」。在晚間記者會上，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮雖然都以外交默契為由，不願證實協助的「理念相近國家」是哪個國家，但明眼人應該都清楚，這不是美國，還有哪一國？

由此不難推斷，這似乎明示了，這場賴清德出訪非洲友邦的外交戰背後，無非亦是美、中兩國，國際博弈的另一隅。

非洲過度依賴中國而躺平　失去經濟主導權、主權決定權

事實上，這場外交戰，即便有「理念相近國家」協助，但落敗也不用太意外。除了證明北京在非洲使用「鈔能力」有多麼大力外，如果進一步細究耕耘的手法，可能只會覺得塞席爾、模里西斯跟馬達加斯加3個島國，會在經濟脅迫下屈服，只是剛好而已，反而不會太責怪他們，甚至帶有一點同情與憐憫。

中非的合作模式，表面是提供國家發展，透過基礎建設、貿易合作，為非洲國家提供大量的貸款，讓他們逐步掉進「債務陷阱」。眾多非洲國家因為中國貸款陷入債務危機，其實也算舊聞了。

在掉入中國債務陷阱之後，因為無力償還債務，經濟自主權就會被削弱，進而加深了對中國的高度依賴。舉例來說，就好比染上毒癮，對中國的依賴只會不斷加深，毒癮越來越重，債務越滾越大，形成惡性循環，非洲的大家更離不開中國的掌控。

總體來說，在債務高築，過度依賴中國的窘境下，勢必失去經濟主導權，進而失去主權決定權，最終只能躺平，任人宰割。塞席爾、模里西斯跟馬達加斯加3個島國，就是在經濟脅迫下屈服，失去了自己的主權決定權，被迫政治轉向，取消總統專機飛航許可。

▼中國施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼中國施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。（圖／）（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

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