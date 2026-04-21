普發現金2.0有譜？財長：中央1到3月稅收「減收353億元」

▲莊翠雲表示，今年1至3月，中央稅收與去年同期相比，減少353億元。（圖／翻攝YouTube／立法院）



記者柯振中／綜合報導

去年政府普發1萬元現金，國民黨立委張智倫21日質詢時再度詢問財政部長莊翠雲，由於今年AI產業鏈、科技業蓬勃發展，加上台股表現相當亮眼，若是稅收超徵，是否能再以普發現金的方式來回饋民眾。對於張智倫提出的問題，莊翠雲則回應，目前政府中央的稅收，比去年減少353億元。

AI、台股發威稅收創新高？財長揭：中央反減353億

張智倫21日質詢時表示，受到AI產業鏈、科技業蓬勃發展影響，加上台股表現亮眼，近幾個月以來，稅收是否有創新高。莊翠雲則回應，今年1至3月全國稅收總數為6,550億元，不過因為財劃法修正以後，地方稅款、中央統籌分配稅款呈現倍增的情況，成長了110％左右。

張智倫聽完以後，則是開口詢問，超徵的部分是否能再次透過普發現金的方式，或是透過其他方法，來回饋台灣的民眾。對此，莊翠雲則強調，以目前的情況來看，中央稅款1到3月收到的數額，比去年同期減收了353億元。

▼莊翠雲強調，以目前的數據來看，中央稅款1到3月的稅額，比去年同期減少353億元。（示意圖／ETtoday資料照）



藍委羅明才提案：普發1萬「石油津貼」穩定物價

事實上，受到國際油價帶動原物料上漲的影響，國內的物價壓力受到民眾關注，藍委羅明才13日也曾提案，希望政府能比照去年普發現金的政策，發放1萬元的「石油津貼」。

主計長陳淑姿：預算需2360億 負擔龐大須審慎

當時行政院主計總處主計長陳淑姿則回應，若是全民普發1萬元，預算約需2,360億元，金額十分龐大，勢必會對財政造成負擔，因此必須審慎評估，現階段則是建議採取凍漲相關費用等措施，來減輕民眾負擔、穩定物價。