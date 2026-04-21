行政院今任命4位中選會委員　補提3人有「3共通點」盼立院審議通過

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

針對中選會人事案，行政院發言人李慧芝今（21）日表示，行政院長卓榮泰已於今日任命立法院通過的4位中選會委員，請中選會儘速安排交接工作。李說，現有8位委員，離法定至少9人仍有落差，因此行政院也補提名3位委員，期盼在行政、立法兩院近日良好的互動氛圍下，立法院能夠進行審議，確保選務工作順利推動。

李慧芝表示，依照《中選會組織法》第三條規定，中選會置委員9至11人，現有的4位委員加上新任命的4位委員，也只有8人，離法定至少9人仍有落差。因此，為符合法定規範及健全中選會運作，行政院補提名3位人選，包括副主任委員被提名人沈淑妃，以及兩位委員被提名人蔡維哲、黃謀信，送交立法院審議。

李慧芝表示，這3位人選具有「法政專長」、「實務經驗」及「沒有黨籍」之共通點，專業中立足以勝任中選會委員職務。並就三位被提名人簡歷說明如下：

一、副主委被提名人沈淑妃為國立台灣大學法律系畢業，民國72年高考及格後，公務生涯始終於法制單位服務，並曾獲行政院89年模範公務員，直至今年初甫從行政院法規會主委一職退休，對於法制業務有專業與實務之豐富經驗。

二、被提名人蔡維哲現為律師，具有台灣大學法律系學士、經濟系碩士的雙專業背景，律師執業期間對債務清理、弱勢保障，及西拉雅族群權益爭取均有長期投入，是兼具理念與實務的台灣新銳法律專業人士，對人民權利之實踐能有更深層關注。

三、被提名人黃謀信則現為法務部政務次長，中興大學法律系畢業後，亦取得政治大學法律系碩士及博士學位，82年司法官考試及格後即長年擔任檢察官，亦曾歷任澎湖、屏東、台中地檢署檢察長，後亦擔任法務部檢查司司長及法務部常務次長等職，豐沛的司法歷練其能對選務工作有所助益。

李慧芝指出，中選會依法統籌辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務，本次行政院依法任命4人，並補提名3人，如能順利通過，將能滿足法定委員人數11人，其中3位為女性，接近任一性別比例三分之一，以落實性別平等。期能儘速健全中選會組織運作，確保選務推動順暢，並保障人民參政權利。