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挽袖捐熱血！　蔡宗豪號召4/26北安捐血室齊心應援

▲台南市議員蔡宗豪號召市民4月26日挽袖捐血，盼緩解血庫壓力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡宗豪號召市民4月26日挽袖捐血，盼緩解血庫壓力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期血庫存量拉警報，國民黨台南市議員蔡宗豪於21日舉辦聯合捐血活動行前記者會，號召市民於4月26日前往北安捐血室挽袖捐熱血，盼透過實際行動為醫療體系注入穩定支持。

▲台南市議員蔡宗豪號召市民4月26日挽袖捐血，盼緩解血庫壓力。（記者林東良翻攝，下同）

此次活動串聯在地多方力量，包括總祿境下土地公廟、大臺南新百合婦女協會，以及小豪洲沙茶爐、府都古味軒等企業共同響應，展現府城凝聚力，希望在血庫告急之際集結更多愛心，守護社會醫療量能。

蔡宗豪表示，捐血看似簡單，卻可能在關鍵時刻成為挽救生命的重要力量。身為民意代表，不僅要為民發聲，也應在社會需要時挺身而出，帶動正向循環。他強調，此次活動不只是捐血，更是一種「台南人挺台南人」的情感連結，讓愛心在城市中流動。

▲台南市議員蔡宗豪號召市民4月26日挽袖捐血，盼緩解血庫壓力。（記者林東良翻攝，下同）

為提高參與意願，主辦單位也準備多項在地贊助好禮，包括乾拌麵、白米與濾掛咖啡等，讓完成捐血的民眾在付出之餘，也能感受到府城特有的人情味。所有贈品數量有限、送完為止，盼吸引更多年輕族群投入公益行列。

活動將於4月26日（星期日）上午8時30分至下午5時，在台南市北區北安路一段183號北安捐血室舉行。主辦單位提醒，參與捐血民眾須攜帶身分證或附照片健保卡，並於前一晚保持充足睡眠、飲食正常，以確保身體狀況良好。

▲台南市議員蔡宗豪號召市民4月26日挽袖捐血，盼緩解血庫壓力。（記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪也呼籲，週末不妨走出家門，用一袋熱血為他人帶來希望，讓這座城市的溫度，不只是天氣的熱，而是人心的暖。

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