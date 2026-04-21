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中國海警船再闖金門水域！　海巡1對1併航監控強勢驅離

記者鄭逢時／金門報導

金門海域今（21）日上午除了再度出現中國海警船侵擾情形，還同時發現另一艘中國海事局「海巡1630」也有駛進金門海域的跡象，海巡署金馬澎分署第十二巡防區即時掌握動態，調度巡防艇前推部署，採取併航監控與廣播驅離，成功將進入限制水域的船舶全數迫離。

▲▼金門海域再度出現中國海警船侵擾情形，海巡一對一併航監控強勢驅離。（圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

▲金門海域再度出現中國海警船侵擾情形，海巡一對一併航監控強勢驅離。（圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

海巡單位指出，今日上午8時許即偵獲中國海警船有集結跡象，隨即完成巡防艇部署。至9時，中國海警「14609」、「14531」、「14604」及「14530」等4艘船，分別自料羅東方及烈嶼南方，以兩組隊形進入金門限制水域。海巡艇隨即展開「一對一」併航監控，並透過中、英文無線電持續廣播，要求對方轉向離開。

在海巡持續壓制下，4艘中國海警船於11時03分全數駛離限制水域。而在過程中，發現另有一艘中國海事局「海巡1630」一度航入金門水域，海巡艇同樣即刻廣播警告並全程監控，該船最終於10時32分轉向離開。

海巡署表示，中國公務船頻繁以執法名義接近我方水域，實際上屬於灰色地帶行動，不僅影響區域穩定，也容易對外釋放出不實訊息。面對相關挑釁行為，海巡將持續以堅定態度與專業應處機制，確保海域安全與國家主權不受侵犯，並守護金門周邊的海域秩序。

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