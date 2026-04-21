南消第四大隊強化救護戰力　中級救護員複訓全面升級

▲南消第四大隊辦理救護員複訓，強化到院前緊急救護能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續提升到院前緊急救護品質，台南市消防局第四大隊於4月21日及22日分兩梯次辦理中級救護技術員複訓，透過系統化課程與實務演練，強化救護人員專業能力，確保面對日益增加的救護案件時，仍能提供高品質醫療服務。

消防局指出，本次複訓除強化既有救護技能外，特別納入緊急醫療職業安全、救護品質管理及美國心臟協會（AHA）最新急救指引，讓第一線人員在執勤時能結合最新醫療知識，提升應變能力與處置效率。

課程內容涵蓋「緊急醫療救護職業安全與品管」、「院前輸血與院外醫療協作」、「特殊病人呼吸照護與呼吸道處置」及「骨針訓練」等重點項目，由多位具實務經驗的教官與助教帶領，透過案例分享與操作演練，強化學員臨場判斷與技術熟練度。

第四大隊大隊長蔡國保表示，緊急救護勤務為消防工作中最繁重的一環，也是與民眾接觸最頻繁的第一線服務，透過定期複訓與品管機制，確保救護人員持續維持高水準表現，守護市民安全。

消防局長楊宗林指出，近年在市府與社會各界支持下，救護車輛與醫療裝備持續升級，消防局除強化硬體設備外，也透過訓練與競賽精進人員技術，期望每位救護人員都能在關鍵時刻發揮專業，保障市民生命安全。

消防局強調，未來將持續推動制度化訓練與品質管理，打造更專業、高效的救護團隊，讓市民生活更加安心。