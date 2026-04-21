蕭景田隔空勸退「聽爸媽的話」　謝衣鳯：參選決心不變

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣長提名戰況陷入膠著，國民黨前考紀會主委、律師魏平政昨日正式宣布投入黨內提名，彰化縣黨部主委蕭景田今(21日)接受廣播電台專訪，公開勸退立委謝衣鳯「要聽爸媽的話」，並代為轉達謝家父母不支持女兒參選的立場，然而謝衣鳯隨即回應，「我參選決心不變。」

▲立委謝衣鳯重申參選立場不變。（圖／謝衣鳯提供）

民眾黨主席黃國昌日前已率先表態「不參選縣長」，並點名謝衣鳯呼聲最高、應該當仁不讓，蕭景田今日上午在廣播節目中代為表達謝家父母不支持女兒參選縣長的立場；蕭景田強調，他與謝家已經是3代交情，「謝衣鳯是強棒，無奈謝家爸媽不同意」。當主委後會將黨中央報告彰化選情發展。他同時語重心長的對謝衣鳯喊話，「要聽爸媽的話。」

▲律師魏平政今日下午已經掛起大看板。（圖／民眾提供）

就在黨內傳出可能徵召前考紀會主委、律師魏平政之際，魏近日已在社群平台成立「彰化正能量 魏平政」粉絲專頁，正式宣布投入下屆彰化縣長選舉。他強調，將以法律人的嚴謹與實事求是精神，為家鄉注入新思維，誓言打破所謂的「彰化魔咒」。魏平政也展現風度表示，若最終未獲黨中央提名，仍會全力輔選黨的人選，「這絕對沒問題。」

面對黨內出現競爭者及蕭景田的勸退說法，謝衣鳯今日明確表態，先感謝蕭景田主委關心，接著重申「我爭取縣長的決心沒有改變」，更進一步提出具體政見，表示若當選縣長，一定會協助社頭的紡織業升級，朝向半導體與醫材方向發展，目標是提升產業獲利與勞工福利。