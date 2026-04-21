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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨派掛布條「蔣萬安驗DNA」　柳采葳批：情緒動員、製造仇恨

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

獨派團體台灣國近來製作「蔣萬安驗DNA」的布條懸掛在忠孝東路及中山北路口處，引發外界關注。對此，北市議員柳采葳今（21日）說，綠營一邊對外講包容、多元，一邊卻默許甚至縱容這種操作，這其實反映出一個問題，「當政策拿不出成績、治理說服不了人民，就只剩下動員情緒、製造仇恨」。

「台灣國」理事長陳峻涵表示，如果一個人的政治正當性，有一部分來自於他的「血統敘事」，那這件事情，還只是私人領域嗎？如果一家公司用「百年傳承」做品牌，卻拒絕驗證來源，市場會接受嗎？如果一個政治人物用「我是誰的後代」建立形象，那麼社會有沒有權利知道這件事是否屬實？這不是攻擊，這是標準。

但此事卻未受到綠營的認同，前政委張景森批評，這是把民主拉回血統政治、羞辱政治的老路，這種言論主張不像在搞台獨，效果上像在黑台獨。這不是台獨的深化，這是台獨的降格；這不是民主價值彰顯，而是政治的小丑化。他也喊話，所有珍惜民主價值的台派，都應該清楚明白拒絕這種說法。

柳采葳說，「驗DNA」這種手法，本質上就是在訴諸血統、製造對立，把民主政治拉回最原始、也最廉價的身分標籤。台灣好不容易走到今天，是用制度、用政策、用治理能力來競爭，不是看誰的血統「純不純」、背景「正不正」。

柳采葳直言，但大家看到的是，綠營一邊對外講包容、多元，一邊卻默許甚至縱容這種操作，這其實反映出一個問題，「當政策拿不出成績、治理說服不了人民，就只剩下動員情緒、製造仇恨」。

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