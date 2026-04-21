快訊／投資洋酒吸金7千萬　「WhiskyCode」負責人遭檢調5路搜索

▲台北地檢署指揮調查局偵辦WhiskyCode涉吸金詐騙案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

長綸國際公司李姓負責人涉嫌從2020年起，對外以WhiskyCode平台舉辦品酒會，招攬民眾投資洋酒保證回本，或是鼓吹投資房地產、購買公司特別股等4種方案吸金逾7千萬元，直到2024年因無力支付本息倒閉，台北地檢署21日指揮調查局兵分5路搜索並約談李姓負責人等4名被告到案。

據了解，李姓男子身兼長綸國際、立倫國際2間公司實際負責人，原本在台北市大安區設有店面，平常以舉辦線上說明會，或是親身體驗品酒會的方式，向民眾推銷各式洋酒，除了宣稱可低價投資買酒轉售獲利，也可將酒品委託WhiskyCode平台出售，若有獲利再依約分潤，若賣價過低，平台保證原價買回。

此外，李男也涉嫌招攬投資台北市蛋黃區房地產，並宣稱過去投資獲利紀錄達18%，或是以購買公司特別股的方式，以每股20元價格當股東，保證每季可得股利2.2%，換算成年息8.8%，4種投資方案共吸金超過7千萬元，直到公司在2024年倒閉收攤，有被害人驚覺受騙提告。

檢察官王文成指揮調查局新北市調處搜索長綸公司等5個地檢，約談李姓負責人、吳姓營運長兼財務長、黃姓會計與程姓店長到案，全案朝違反《銀行法》吸金等罪嫌方向偵辦。